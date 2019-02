Delmenhorst. In Stuhr ist eine tote Schlange aufgefunden worden, deren Herkunft ungeklärt ist. Die Frage nach dem Umgang mit solchen exotischen Tieren treibt nun viele Delmenhorster um.

Der Fund einer toten Schlange in der Steller Heide hat einige Menschen aufgeschreckt. Vielfach wird sich nun die Frage gestellt, wie die Haltung von exotischen Tieren wie Schlangen oder Spinnen geregelt ist und wo man solche Tiere wieder abgeben kann. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Welche Tiere sind meldepflichtig?



Nach Auskunft des Delmenhorster Veterinäramts ist in der Gefahrtierverordnung geregelt, dass es gesetzlich verboten ist, privat unter anderem Giftschlangen, Giftechsen, tropische Giftspinnen und giftige Skorpione zu halten. Nicht-giftige Schlangen oder Spinnen könnten derweil ohne Genehmigung gehalten werden.

Zudem ist es möglich, im Einzelfall von der Stadt eine Ausnahmegenehmigung für giftige Tiere zu erhalten, wenn "durch die Haltung des gefährlichen Tieres keine Gefahr für Dritte entsteht". Wie viele solcher gemeldeter Tiere es in Delmenhorst derzeit gibt, konnte Stadt-Sprecher Timo Frers auf Nachfrage nicht beantworten.



Wie wird die Haltung kontrolliert?

Laut des Veterinäramts gibt es die Möglichkeit von anlassbezogenen Überprüfungen bei Haltern von gefährlichen Tieren. Dabei gehe es vor allem um die Kontrolle der artgerechten Unterbringung des Tieres. (In Düsseldorf: Feuerwehr stößt bei Einsatz auf zwei Meter lange Würgeschlange.)

Anzeige Anzeige

Wo kommen solche Tiere her?

Exotische Tiere werden oft privat oder von Züchtern verkauft. So werden auf Reptilienbörsen verschiedene Tierarten angeboten. Sascha Sommerfeld von der unter anderem in Bremen stattfindenden Terrabörse sagt, dass dort aber keine gefährlichen Tiere verkauft werden. Nach Auskunft der Stadt werden solche meldepflichtigen Tierbörsen zudem durch das Veterinäramt überwacht. In Delmenhorst bietet das Futterhaus an der Seestraße auch eine kleine Terraristik an, in der es laut Mitarbeiterin Ria Knief zum Beispiel kleine Vogelspinnen zu kaufen gibt.

Überprüfung des Schutzstatus Wie der Fachdienst Stadtgrün und Naturschutz der Stadt Delmenhorst erklärt, kann der Schutzstatus verschiedener Tierarten im Internet über wisia.de festgestellt werden. So kann überprüft werden, ob das gehaltene Tier unter die Gefahrtierordnung fällt und daher besonders oder streng geschützt ist.

Worauf wird beim Verkauf der Tiere geachtet?



Ria Knief vom Futterhaus erklärt, dass Käufer von exotischen Tieren über 18 Jahre alt sein müssen und auf die Haltungsrichtlinien hingewiesen werden: "Gerade bei Reptilien muss man zum Beispiel besonders auf das Licht und die Lufttemperatur achten", erläutert Knief. Die Käufer müssten auch unterschreiben, dass sie über die Haltung aufgeklärt wurden. Auf der Terrabörse werden Käufer laut Sommerfeld ebenfalls über die Haltung informiert. Zudem könnten sie sich bei Fragen auch nach der Börse telefonisch an den Züchter wenden.

Wo kann ich Schlangen oder Spinnen wieder abgeben?

Wer ein gehaltenes Tier nicht mehr haben möchte, hat verschiedene Möglichkeiten. Beim Futterhaus können laut Knief zwar keine Tiere abgegeben werden, allerdings wird versucht, sie privat weiterzuvermitteln. Eine Abgabe ist auch in verschiedenen Auffangstationen möglich, wie Achim Stolz vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Naturschutz erklärt: "In Niedersachsen gibt es zum Beispiel in Rastede und Sachsenhagen solche Stationen."

Im Landkreis Rotenburg betreibt René Becker nach eigener Auskunft die einzige Auffangstation nur für Reptilien in ganz Norddeutschland und nimmt dort auch giftige Tiere auf. Etwa 300 Exoten pflegt er derzeit bei sich, nimmt aber kaum Tiere von Privatpersonen auf: "Wir kümmern uns eigentlich nur noch um Tiere, die von Behörden sichergestellt wurden."

Was ist mit aufgefundenen oder toten Tieren?

Wer Tiere wie Schlangen oder Spinnen in der freien Natur auffindet, sollte sich zunächst am besten an die Polizei oder Feuerwehr wenden, empfiehlt Achim Stolz. Diese würden das Tier dann an die zuständigen Fachleute übergeben. Ansonsten sei es auch möglich, Auffangstationen direkt zu kontaktieren. Tote Tiere seien derweil ein Fall für die Tierkörperbeseitigung, für die verschiedene Anstalten in Niedersachsen zuständig seien.