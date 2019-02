Delmenhorst. Gibt es nur noch Döner-Imbisse in der Delmenhorster Innenstadt, wie in Facebook-Diskussionen zum Teil gerügt wird? Die Konkurrenz wird mehr, sagen die „Ali Baba“-Wirte, die schon seit 1982 hier Döner Kebap servieren. Doch längst nicht jeder Drehspieß verdient den Namen Döner Kebap. Und viele neue Imbisse wechseln schnell den Inhaber.

„Skandal! Wer hat die Cocktailsauce in den Döner getan?“, fragt Juniorchef Engin Erki provokativ in der „Ali Baba“-Speisekarte. Die klassische türkische Küche ist dem 34-Jährigen genauso wichtig wie seinem Vater Edip, Inhaber des türkischen Restaurants mit Imbiss an der Langen Straße 83. Und da hat die Cocktailsauce im Döner Kebap nichts zu suchen – es sei denn, ein Gast will es unbedingt so. Denn dass die Kunden zufrieden gehen, ist dem „Ali Baba“-Team noch wichtiger als die Treue zur türkischen Küche. „Wir sind eine sehr gastfreundliche Familie“, erklärt Engin Erki grinsend. Und damit hat er auch schon umrissen, warum er glaubt, dass „Ali Baba“ zu den langlebigsten unter den 73 Imbissgeschäften in Delmenhorst zählt: originalgetreue Küche, frische, gute Zutaten und Gastfreundlichkeit.

Was ist ein Döner Kebap? Was ist ein Döner Kebap? Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) fasst so zusammen, was einen Döner Kebap ausmacht: „In Deutschland hergestellte Drehspieße mit der Bezeichnung ‚Döner Kebap’ dürfen nur aus Rind-/ Kalbfleisch und/ oder Schaf-/ Lammfleisch hergestellt werden. Der Hackfleischanteil darf höchstens 60 Prozent betragen.“ Meist werden dünne Fleischscheiben im Wechsel mit einer Hackfleischmasse auf den Drehspieß aufgesteckt. „Außer Salz und Gewürzen sowie gegebenenfalls Eiern, Zwiebeln, Öl, Milch und Joghurt enthält Döner Kebap keine weiteren Zutaten. Liegt der Hackfleischanteil über 60 Prozent, muss das Produkt als Hackfleischdrehspieß statt als Döner auf der Speisekarte stehen, ist Geflügel aufgespießt als Hähnchendrehspieß. Schweinefleisch darf für Döner Kebap nicht verwendet werden, wohl aber für Gyros. Woher kommt der Name Döner Kebap? Laut Laves bedeutet „döner“ auf Türkisch „sich drehend“ oder „Dreh-“ und „kebap“ heißt „Röstfleisch“ oder „geröstet“. Wie bewertet das für Lebensmittelkontrollen zuständige Landesamt die Qualität von Drehspießen? Das Landesamt hat 2018 zehn Drehspieß-Produkte bei niedersächsischen Herstellern, Großhändlern und Gastronomen untersucht und stufte bei fast allen die Bezeichnungen als irreführend ein. Gründe waren, dass der angegebene Anteil von Scheibenfleisch nicht eingehalten war, dass viele Knochenpartikel auf Seperatorenfleisch hinwiesen oder dass eine das Produkt charakterisierende deutsche Bezeichnung ganz fehlte. Sechs Proben wiesen zudem den Geschmacksverstärker „Glutaminsäure“ als unzulässigen Zusatzstoff auf. Eine Probe enthielt außerdem Salmonellen, die aber im durchgebratenen Zustand keine Gefahr für den Verbraucher mehr darstellten.

Mehr Konkurrenz, weniger Laufkundschaft

Die Konkurrenz wächst, nicht nur in der „Döner-Meile“ entlang Bahnhofstraße und ZOB. Zugleich ist die Laufkundschaft in der Innenstadt längst nicht mehr so reichlich wie zu „Ali Babas“ Anfängen als kleiner Döner-Kebap-Imbiss 1982 oder zur Zeit der Erweiterung zum Restaurant 1991. „Wir kommen trotzdem gut zurecht“, sagt Gründer und Inhaber Edip Erki (62). Aber viele der Neustarter schaffen das nicht und schließen nach wenigen Monaten wieder. Unter den 73 Imbissgeschäften, die Ende 2018 in Delmenhorst angemeldet waren, gab es während des Jahres annähernd 20 Inhaberwechsel, berichtet Stadtsprecher Timo Frers. Die Zahl umfasst neben Döner-Kebap- und Gyrosanbietern aber auch klassische Imbisse, da zählt die Stadt nicht getrennt. Eine Recherche unserer Zeitung hat eine Zahl von mindestens 25 Imbissen ergeben, in denen Döner- oder Gyros verkauft wird.









Steinofen und selbstgemachte Spieße als Argumente

Zu den jüngsten Neueröffnungen zählt seit Anfang Januar das „Neco Kebaphaus“ an der Bahnhofstraße 25. „Wir sind zufrieden mit dem Start und hoffen, unsere Gäste sind zufrieden mit uns“, sagt Inhaber Necmettin Gürgöze. Neu im Geschäft ist der 42-Jährige nicht, zusammen mit Cemil Avci betreibt er schon seit zehn Jahren einen türkischen Imbiss in Walle und seit fünf Jahren einen weiteren in Huchting. Hingucker im neuen Imbiss-Restaurant ist ein holzbefeuerter Steinofen, in dem Pitabrot und Rollofladen selbst gebacken werden. Die Idee ansonsten: „Die Hauptsache ist, etwas Gutes anzubieten“, sagt der Bremer, „was ich nicht selbst esse, gebe ich auch nicht raus.“ Deshalb drehen sich im Kebap-Haus selbstbestückte Spieße, einmal „mit 100 Prozent Scheibenfleisch vom Kalb“ und einmal mit Lamm- und Rindfleisch gemischt, nur der Hähnchen-Döner ist zugeliefert.





Anzeige Anzeige

Tiefkühlware bei Spießen in der Mehrzahl

Damit zählt das „Neco Kebaphaus“ wie auch „Ali Baba“, wo seit 1982 Dönerspieße – einmal mit Rindfleischscheiben und Rinderhack sowie einmal mit Hühnchenfleisch – aus eigener Herstellung kreisen, zu den Ausnahmen. Denn wie die städtischen Lebensmittelkontrolleure bei ihren Überprüfungen feststellen, werden in anderen Imbissen die meisten Spieße laut Stadtsprecher Timo Frers „tiefgekühlt bezogen“. 64 reguläre Kontrollen gab es in den Delmenhorster Imbissbetrieben laut Frers 2018. Fünfmal hatten die Prüfer des städtischen Fachdienstes Veterinär- und Ordnungswesen etwas zu beanstanden. Die Mängel lagen jeweils „im hygienischen Bereich“, führt Frers aus. Neben dem korrekten Umgang mit den Lebensmitteln bei der Zubereitung und Ausgabe haben die Lebensmittelkontrolleure auch die Lagerung und Kennzeichnung im Blick.

Foodwatch startet Transparenz-Portal Auskunft über die Qualität und Hygiene in Restaurants, Imbissen, aber auch zum Beispiel bei Bäckern soll das von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch als „Transparenz-Portal“ vorgestellte „ Topf Secret “ geben.

Türkische Küche bietet mehr als Döner



Und die ist bei Drehspießen nicht unkompliziert – es gibt genaue Regeln über zulässige Fleischsorten und Hackfleisch-Anteile. Aber wie Necmettin Gürgöze ist Engin Erki überzeugt, dass sich Qualität und der Arbeitsaufwand für selbstgemachte Spieße lohnen: „Wenn es reines Rindfleisch ist, schmeckst du das raus“, sagt der „Ali Baba“-Juniorchef, „wir wissen genau, was drin ist, und die Leute wissen das auch“.

Und wer für guten Döner kommt, der bleibt vielleicht auch für eine weitere Entdeckungsreise. „Denn türkische Küche wird oft auf Döner reduziert, aber sie bietet viel mehr“, sagt Erki und schwärmt von Lammfleischgerichten, Zimt, Kardamom und Kreuzkümmel.