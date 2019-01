Schon im November gab es Proteste gegen die mögliche Schließung der Real-und der Hauptschule. Archivfoto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die emotionale Debatte um die künftige Schulentwicklung in der Stadt geht am Donnerstag, 7. Februar 2019, um 17 Uhr in die nächste Runde, wenn der Ausschuss für Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur in der Aula der BBS II am Wiekhorner Heuweg tagt.