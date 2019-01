Oldenburg. Fünf ehemalige Kolleginnen des Patientenmörders Niels Högel sagen am elften Prozesstag vor dem Landgericht Oldenburg aus. Eine war dem Druck nicht gewachsen.

Wie unterschiedlich die Belastung der Zeugen im Prozess wegen 100-fachen Mordes gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel ist, wurde am Donnerstag bei der Befragung von drei seiner Kolleginnen aus der Zeit am Klinikum Delmenhorst deutlich: Während die ersten beiden Zeuginnen am Vormittag selbstbewusst aussagten, war die dritte dem Druck der Situation nicht gewachsen.

Erinnerungen sollen verblasst sein

Sie schwieg zu vielen Fragen, überlegte sehr lange, wollte von vielen Vorgängen nichts gewusst haben. An die Häufung von Reanimationen, an Misstrauen gegenüber Högel, an Sprüche der Kollegen oder an Spitznamen, die Högel verpasst wurden: Daran könne sie sich nicht erinnern. "Mein Gott, das ist alles so lange her", lautete vielfach ihre Antwort. Auf Nachbohren Staatsanwaltschaft gab sie aber an, der Stationsleitung gegenüber den Verdacht geäußert zu haben, dass Högel mit Schlafmitteln gearbeitet hat.



Vereidigung abgebrochen

Am Ende ihrer Aussage sollte sie vereidigt werden. Ob sie ihrer Frage noch etwas hinzufügen möchte, wurde sie vom Vorsitzenden Richter Sebastian Bührmann gefragt. Nach einer längeren Pause antwortete sie: "Ich will nicht vereidigt werden." Es folgte ein ungewöhnlicher Schritt: Bührmann kam dem Wunsch nach. "Ich erkenne Ihre Notlage und Ihren Zustand. Ich werde sie nicht vereidigen", erklärte er. Er kündigte aber an, dass sie eventuell noch einmal aussagen muss.



Schon 2003 gab es Verdächtigungen

Im Gegensatz dazu hatten die ersten beiden Zeuginnen umfassend ausgesagt: Die erste Zeugung hatte aktiv an der Aufklärung der Taten Högels mitgearbeitet. Sie hatte im Juni 2005 einem der letzten Opfer Högels nach dem Tod Blut abgenommen. In der Blutprobe war ein todbringendes Medikament gefunden worden.

Die zweite Zeugin hatte bereits Anfang 2003, kurz nachdem Högel in Delmenhorst seinen Dienst angetreten hatte, konkrete Verdächtigungen gegenüber der Stationsleitung geäußert. Diese wurden aber nicht gehört. Ihr wurde gesagt, dass sie Rufmord begeht, wenn die weiter so einen Verdacht äußert.

Der Prozess wird am Nachmittag mit den Aussagen von zwei weiteren Zeuginnen fortgesetzt.