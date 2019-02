Delmenhorst. Sam und seine Familie haben eine schwere Zeit hinter sich. Mit nur vier Wochen musste dem kleinen Jungen aus Delmenhorst eine Leber transplantiert werden. Seine Eltern hatten die Hoffnung auf sein Überleben zwischenzeitlich schon aufgegeben. Aber Sam kämpfte – und überlebte.

Auf den ersten Blick macht der heute knapp neun Monate alte Sam den Eindruck eines ganz normalen, aufgeweckten kleinen Jungen. Er spielt auf seiner Decke, lacht und schreit. Auffallend ist nur, dass er Schwierigkeiten dabei hat, sich auf die Seite zu drehen. Grund dafür ist sein ungewöhnlich dicker Bauch unter seinem Strampler, der erahnen lässt, dass Sam für sein Alter doch kein ganz normales Kind ist.



Tatsächlich begann sein Leben für seine Eltern mit einem großen Schock. Nur wenige Tage nach seiner Geburt diagnostizierten die Ärzte bei ihm ein Leberversagen, eine Organtransplantation war unumgänglich. "Wenn die Überlebenschance deines gerade geborenen Sohnes auf nur fünf Prozent geschätzt wird, ist das einfach nur schlimm für eine Mutter", sagt Marian Milbrandt.



Schwangerschaft verlief ohne Komplikationen

Die Erkrankung ihres Sohnes traf Marian und Sams Vater Tobias Fischer völlig unerwartet. Denn seine lange Leidensgeschichte zeichnete sich zunächst gar nicht ab: "Die Schwangerschaft verlief total komplikationslos", so die 28-Jährige. Weil alles so gut lief, wurde den Eltern von den Ärzten sogar trotz des Wunsches nach einem Kaiserschnitt empfohlen, Sam auf dem natürlichen Weg zu gebären. So kam Sam am 12. Mai 2018 dann auch zur Welt. Doch genau das war der Auslöser seiner Erkrankung, wie sich wenig später herausstellte. Zunächst konnte Sam aber nach Hause – allerdings nicht für lange Zeit.

Sams Mutter kämpfte nach der Geburt mit tagelangem Fieber und Schüttelfrost: "Die Ärzte meinten aber, dass das nicht ungewöhnlich sei." Erst nachdem es nicht besser wurde, kam sie ins Krankenhaus nach Oldenburg, wo bei ihr erhöhte Leberwerte festgestellt wurden. Zum gleichen Zeitpunkt ging es auch Sam schon schlechter, wie sein 30-jähriger Vater Tobias sagt: "Er hat kaum etwas gegessen und getrunken." Bei einer seiner ersten Untersuchungen wurde bei Sam eine Verengung der Herklappe, eine sogenannte Pulmonalklappenstenose, diagnostiziert. Am 21. Mai musste Sam deswegen in das Krankenhaus, in dem auch seine Mutter schon lag.

Sam steckt sich bei Geburt mit Herpes-Viren an

Wie schlecht es damals wirklich schon um Sam stand, stellte sich erst nach einer erneuten Untersuchung bei seiner Mutter heraus. Bei Sam wurden ebenfalls erhöhte Leberwerte festgestellt, weswegen die Ärzte einen möglichen Zusammenhang genauer untersuchten. Sie fanden bei Marian einen Genitalherpes – und damit schrillten bei den Medizinern sofort die Alarmglocken. Denn wenn ein Kind bei der Geburt mit Herpes-Viren in Kontakt kommt, kann das zu einer tödlich verlaufenden Leberentzündung führen. Deswegen musste alles ganz schnell gehen: Zehn Tage nach seiner Geburt wurde Sam mit dieser Diagnose umgehend in einem Hubschrauber zu Leberspezialisten der Medizinischen Hochschule Hannover geflogen – eingepackt in einen Inkubator, nur in Begleitung eines Arztes und einer Krankenschwester, erinnert sich seine Mutter:

"Von jetzt auf gleich war das Kind weg, und man konnte nichts tun. Das war einfach nur krass." Marian Milbrandt

Erst zwei Tage danach, als Marian das Krankenhaus wieder verlassen durfte, konnten sie und Tobias ihren Sohn wiedersehen: "Als wir Sam das erste Mal sahen, war er total aufgedunsen und an unzählige Geräte angeschlossen", erzählt Marian. Ansprechbar war Sam da wegen der vielen Medikamente schon nicht mehr: "Es war schrecklich mit anzusehen, wie da so ein lebloser kleiner Körper liegt." Bei ihren Erzählungen merkt man Marian und Tobias an, dass sie eine psychisch wie physisch anstrengende Zeit durchleben mussten. Immer wieder müssen sie sich kurz sammeln, um das Erlebte zu sortieren.



Denn für Sam und seine Eltern entwickelte sich in den nächsten Tagen ein echter Leidensweg. Früh war klar, dass Sam eine neue Leber benötigte. Weil sich sein Zustand aber Tag für Tag verschlechterte, war an eine Operation nicht zu denken: "Es war ein ständiges bergauf und bergab. Das Hin und Her hat mich einfach nur runtergezogen", sagt Marian. Und es wurde noch schlimmer: Am 2. Juni versagte auch noch Sams Niere, er drohte zu vergiften. Nur eine Dialyse zur Reinigung seines Blutes hätte ihn retten können, doch das war zu riskant: "Die Ärzte meinten, dass eine Dialyse bei ihm zu 90 Prozent zu Herzversagen führen würde", erklärt Tobias. Ihnen wurde daher davon abgeraten.

Ärzte gaben Sam schon auf

Und damit schwand auch die Hoffnung auf ein Überleben von Sam. Bevor die Eltern sich am 4. Juni wieder auf den Weg nach Hannover zu ihrem Sohn machen wollten, kam ein Anruf aus dem Krankenhaus, der ihnen den Boden unter den Füßen wegzog: "Wir sollten schon Verwandte mitbringen, damit sie sich von Sam verabschieden konnten", erzählt Tobias. Doch der Vater blieb kämpferisch: "Ich hatte mir viele Gedanken gemacht und war der Meinung, dass man die Dialyse doch machen sollte." Marian hatte die Hoffnung zu diesem Zeitpunkt hingegen schon aufgegeben:

"Man muss sich auch mal überlegen, was man seinem Kind damit antut. Ich wollte ihn einfach nicht weiter quälen und schon alle seine Sachen aus der Wohnung raushaben, um damit abschließen zu können." Marian Milbrandt

Als letzten Versuch entschieden sich Marian und Tobias gemeinsam mit den Ärzten dann doch für die Dialyse – allerdings nur unter dem Kompromiss, dass ihr Sohn bei einem Herzversagen nicht reanimiert werden sollte: "Die Schmerzen wollten wir ihm nicht auch noch zumuten", erklärt Tobias: "Wenn er dabei gestorben wäre, wäre es Schicksal gewesen." Doch mit ihrer Entscheidung retteten sie Sam: Er hielt die Dialyse durch. "Wahrscheinlich hätten wir uns noch lange Vorwürfe gemacht, wenn wir das nicht gemacht hätten", ist sich Tobias im Nachhinein sicher.

Suche nach passendem Spenderorgan

Nach vier Tagen war Sam schließlich stabil und transplantationsfähig. Für wirkliche Erleichterung sorgte das bei Tobias und seiner Frau aber nicht: "Man hat sofort wieder darüber nachgedacht, was jetzt passiert und wie es weitergeht." Zwar wurde Sam ganz oben auf die Transplantationsliste des Krankenhauses gesetzt, doch für seinen kleinen Körper musste zunächst überhaupt ein passendes Spenderorgan gefunden werden. Dass ein Elternteil einen Teil seiner Leber spendet, kam aufgrund der Größe nicht in Frage: "Wir hätten das aber gemacht", erklärt Tobias. Denn die Suche nach einem passenden Organ dauert in den schlimmsten Fällen mehrere Wochen – Zeit, die Sam nicht mehr hatte.

Operationstechniken bei Lebertransplantationen (hier aufklappen) Je nach Angebot der zentralen Organspende-Vermittlungsstelle Eurotransplant als auch nach Dringlichkeit bekommen Babys und größere Kinder entweder ein ganzes Organ eines verstorbenen Spenders oder aber nur einen Teil einer Leber (sog. "Split-Technik": Trennung der Leber in zwei transplantierbare Teile). Mit der Split-Technik schafft man die Situation, mit einer Leber einem Kind und einem Erwachsenen helfen zu können. Darüber hinaus ist es möglich, dass Eltern oder nahe Angehörige einem Kind einen Teil ihrer eigenen Leber spenden, sofern dieser die passende Größe hat. Voraussetzung ist, dass sie die gleiche Blutgruppe haben, gesund sind und kein erhöhtes Risiko für Komplikationen während und nach der Operation haben. Quelle: Verein leberkrankes Kind e.V.

Glücklicherweise ging aber alles ganz schnell: Bereits in der folgenden Nacht war eine ausreichend kleine Leber verfügbar, die Sam schon am Abend des 9. Juni transplantiert werden sollte. "Ich und Marian hatten abgemacht, dass sie am Vormittag und ich am Nachmittag nochmal mit Sam kuscheln", erinnert sich Tobias an den Tag der Transplantation. Doch dazu kam es nicht mehr. Bereits nach dem Mittagessen wurden die Eltern von den Ärzten darüber informiert, dass das Organ schon vor Ort sei und Sam sofort transplantiert werden müsste. "Nicht mehr mit ihm kuscheln zu können, war natürlich ein schlimmes Gefühl. Aber ich wusste ja, dass ihm nur so geholfen werden konnte."

Es begann die lange Zeit des Wartens während der Operation, die am Ende mehr als zehn Stunden dauerte: "Mit jeder Stunde ist man nervöser geworden und hatte immer größere Angst um sein Kind", erzählt Marian. Am Ende überstand Sam die Transplantation aber weitestgehend komplikationslos – und gab das erste Mal wieder ein Lebenszeichen von sich:

"Nach der Transplantation hat Sam das erste Mal so richtig geschrien. Da sind mir die Tränen gekommen, das war so schön." Marian Milbrandt

Sam erleidet erneuten Rückschlag

Weil die transplantierte Leber zwar schon relativ klein, aber immer noch zu groß für seinen Körper war, musste Sam in der ersten Zeit nach der Operation mit einer offenen Bauchdecke leben. Obwohl erst alles gut verlief, kam es am 11. Juli deswegen aber nochmal zu einem lebensbedrohlichen Zwischenfall: "Sam musste niesen und durch die Anspannung ist die Wunde aufgeplatzt", erzählt Tobias. Sam verlor dabei fast die Hälfte seines Blutes: "Wir hatten große Angst, dass wir ihn doch noch verlieren." Die Ärzte konnten die Blutung aber noch rechtzeitig stoppen. Sie retteten Sam erneut.

Erst danach begann für Sam und seine Familie wirklich die Zeit der Erholung: "Jeder Tag, der komplikationslos verlief, war ein Stück Erleichterung und Hoffnung, dass es bald nach Hause gehen kann", so Marian: "An ein Privatleben war in dieser Zeit sonst gar nicht zu denken." Am 13. August war es schließlich so weit: Fast drei Monate nach seiner Geburt durfte Sam nach Hause: "Da konnten wir ihn endlich das erste Mal richtig wickeln und auf dem eigenen Sofa mit ihm kuscheln."

Eltern sind stolz auf ihr Wunderkind

Zwar muss Sam weiterhin täglich Medikamente einnehmen und regelmäßig zur Kontrolle ins Krankenhaus nach Hannover, "aber ansonsten geht es ihm inzwischen relativ gut", sagt Tobias über sein Wunderkind, wie Sam auch von den Ärzten genannt wird: "Er ist einer der wenigen, der die Krankheit in seinem Alter so gut überstanden hat. Sie sind dort sehr zufrieden mit seinem Heilungsverlauf." Überhaupt sind die Eltern stolz darauf, wie ihr Sohn all das gemeistert hat. Sam beschreiben sie heute als aufgeweckten Jungen, der – wenn er nicht gerade hungrig oder müde ist – immer fröhlich ist:

"Manchmal habe ich das Gefühl, er weiß ganz genau, dass er in seinem jungen Leben eine zweite Chance bekommen hat, die er jetzt nutzen muss." Tobias Fischer

Wenn weiterhin alles so gut läuft, wird Sam das Spenderorgan lange behalten und ein vergleichsweise normales Leben führen können. Bis er zwei oder drei Jahre alt ist, wird er aber noch den dickeren Bauch haben, erklärt sein Vater. Und nach wie vor ist es auch möglich, dass sein Körper das Organ noch abstößt: "Die Angst ist auf jeden Fall ein ständiger Begleiter. Aber wenn ich sein Lächeln sehe, bringt mich das auf andere Gedanken", sagt Marian.

Organspende liegt den Eltern am Herzen

Heute ist es Sams Eltern ein Anliegen, auf die Wichtigkeit der Organspende hinzuweisen: "Die Organspende kann Leben retten. Man macht sich immer nur so lange keine Gedanken, bis man selbst betroffen ist", betont Tobias. Noch immer gebe es viel zu wenige Organspender. Tobias selbst möchte sich demnächst auch für den Förderverein "Billy Rubin" der Medizinischen Hochschule Hannover engagieren: "Es ist wichtig, sich auch für die Organspendeempfänger einzusetzen", sagt er. Unter anderem möchte er dafür in nächster Zeit ein Benefizturnier mit Delmenhorster Fußballvereinen organisieren. Die Kraft dafür nimmt er auch von der Lebensfreude seines Sohnes, der so lange kämpfen musste und ohne Organspende nicht mehr am Leben wäre: "Ich genieße jeden Moment mit ihm."