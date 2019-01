Feuermelder löst Fehlalarm in verlassenem Wolleparkblock aus CC-Editor öffnen

In einem verlassenen Wolleparkblock wurde ein Alarm ausgelöst. Archivfoto: Thomas Breuer

Delmenhorst. Die Delmenhorster Feuerwehr musste am Dienstagmorgen zum verlassenen Wohnblock "Am Wollepark 11" in Delmenhorst ausrücken. Dort hatte ein noch vorhandener Feuermelder einen Alarm ausgelöst.