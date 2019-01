Vodafone baut in Delmenhorst das 4G-Netz aus. Symbolfoto: Matthias Balk/dpa

Delmenhorst. Vodafone versorgt in seinem Mobilfunknetz weitere 5000 Einwohner und Gäste in Delmenhorst mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE. Dazu hat der Konzern eine LTE-Station in Delmenhorst-Iprump in Betrieb genommen. Eine 100-prozentige Versorgung gibt es aber noch nicht.