Delmenhorst. Die Stadt sieht keine Veranlassung, von der täglichen Straßenreinigung in der Fußgängerzone abzuweichen. Einen entsprechenden Antrag aus Eigentümerkreisen lehnt sie daher ab.

Die Stadt Delmenhorst will an der täglichen Straßenreinigung der Fußgängerzone festhalten. Das bekräftigt sie in einem Bericht gegenüber den Umweltpolitikern des Stadtrates, die am 5. Februar öffentlich beraten (17, Rathaus).

Nur alle zwei Tage?

Hintergrund ist der Antrag eines Immobilieneigentümers, Lange Straße und Gartenstraße nur noch alle zwei Tage beziehungsweise dreimal die Woche von Unrat zu befreien. Seine Begründung: Seitdem die Wochenmarkthändler ihre Rückstände selbst beseitigen und nicht mehr die Stadtreinigung, sei es sauberer in der Innenstadt. Dem widerspricht die Verwaltung: Ein wesentlicher Rückgang der Verunreinigung der Fußgängerzone, der eine derart deutlichen Reduzierung der Reinigungshäufigkeit rechtfertigen würde, könne nicht festgestellt werden.

Starke Verschmutzung

Gerade im Bereich der Fußgängerzone seien aufgrund des erhöhten Verschmutzungsgrades und auch aus Imagegründen hohe Anforderungen an die Sauberkeit zu stellen. Zur Sicherstellung dessen sei eine regelmäßige Reinigung durchzuführen. Betroffen ist laut Stadt neben der Lange Straße und der Bahnhofstraße insbesondere auch die Gartenstraße, über die viele Passanten, die von der Bushaltestelle „Markt“ oder von den Graftwiesen kommen, die Fußgängerzone erreichen.