Delmenhorst. Sie sind morsch, faulen oder haben einen Pilz: Die Stadt Delmenhorst muss bis Ende Februar mehr als 70 Bäume im öffentlichen Rum fällen.

Die Stadt Delmenhorst wird bis Ende Februar mehr als 70 Bäume im Stadtgebiet fällen. Der Grund: Die teilweise geschützten Riesen an Straßen, in Grünanlagen, an Schulen, Kitas, Spiel- oder Sportplätzen sind laut einer Mitteilung des Rathauses abgestorben, beschädigt oder von Fäulnis und Pilzbefall betroffen. Aus Sicherheitsgründen müssen sie daher umgesägt werden.

60000 Bäume

In Delmenhorst befinden sich den Angaben zufolge im öffentlichen Raum grob geschätzt rund 60.000 Bäume. Dieser Bestand wird auf Grundlage einer 2004 erlassenen Dienstanweisung zur Überprü­fung der Bäume auf Verkehrssicherheit in vorgegebenen Intervallen kontrolliert. Diese Kontrollen werden vom Fachdienst Stadtgrün und Naturschutz jährlich, bei vorgeschädigten Bäumen häufiger durchgeführt. Bei Bedarf werden externe Gutachter hinzugezogen. Um die Sicherheit auf den öffentlichen Straßen und Plätzen sowie in den Grünanlagen zu gewährleisten, sind neben der laufenden Baumpflege im Einzelfall auch Baumfällungen erforderlich. Diese werden in der Regel in den Herbst- und Wintermonaten durchgeführt.

370 Zentimeter

Die größten Bäume, die in den kommenden Wochen gefällt werden, befinden sich am Uhlenbroker Weg in Hasbergen (Stammumfang von 370 Zentimeter), an der Brauenkamper Landstraße, an der Max-Planck-Straße (Graft), am Delmod-Gelände und am Max-Planck-Gymnasium (alle 300 Zentimeter). Besonders betroffen von den Rodungen sind die Straße An der Riede mit elf betroffenen Bäumen, der Grünzug Deichhorst (sechs), die Graft, der Grünug Annenriede sowie das Schullandheim (je vier). Neben nicht geschützten Pappeln, Birken und Erlen müssen auch geschützte Eichen, Buchen, Linden, Robinien, Kastanien und eine schwedische Mehlbeere fallen.