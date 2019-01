Delmenhorst. Das Wirtschaftswachstum flaut ab, trotzdem haben Unternehmen Probleme, offene Stellen mit Fachkräften zu besetzen. Als Gegenmittel hat IHK-Präsident Gert Stuke mehr Beschäftigung von Frauen gefordert. Viele arbeiteten als Teilzeitkräfte, darum stecke viel Potenzial in ihnen. Was ist dran? Eine Übersicht.

Mit der Aussage, Frauen müssten besser in Beschäftigung gebracht werden, hat kürzlich der Präsident der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) Gert Stuke eine Debatte beim Neujahrsempfang der Kammer angestoßen. Dies solle auch dazu dienen, den Fachkräftemangel anzugehen. Doch wie begründet der IHK-Präsident seine Forderungen? Was sagt die Agentur für Arbeit dazu? Und welches Potenzial für den Arbeitsmarkt schlummert da in den Frauen? Eine Übersicht.

Hohe Teilzeitquote in Delmenhorst

Auf dk-Nachfrage untermauert Stuke seine Forderung unter anderem mit der Struktur der Arbeit in Delmenhorst: So läge der Anteil an sozialversicherungspflichtigen Vollzeit-Beschäftigten (laut Agentur für Arbeit 12.819) in der Stadt unter dem niedersächsischen Durchschnitt. Dafür weise Delmenhorst verhältnismäßig viele Teilzeitbeschäftigte auf (insgesamt 7706). 37,5 Prozent aller Beschäftigten in der Stadt, so Stuke, verdienen ihr Geld in Teilzeit, auf Landesebene seien es 29,1 Prozent. Und der wichtigste Punkt: Die große Mehrheit dieser Teilzeitkräfte sind Frauen. Stuke zufolge 82 Prozent (absolut: 6318), Teilzeitarbeit sei darum eine „Frauendomäne“. Das Potenzial, wenn Frauen also stundenmäßig draufsattelten, gelte es zu nutzen.

Potenzial in Minijobberinnen und Alleinerziehenden?

Weiteres Potenzial, das Stuke nicht nennt, könnte zudem in Frauen liegen, die ausschließlich über einen Minijob Geld verdienen, also nebenher nicht in Teilzeit arbeiten. Vergangenen September waren das immerhin 2380 Frauen. Eine weitere Quelle – wenn denn die entsprechende Ausbildung vorhanden ist – könnten alleinerziehende Arbeitslose darstellen. Im Jobcenter waren im Dezember von ihnen zuletzt 872 gemeldet. Voraussetzung wäre, dass die Kinderbetreuung, insbesondere zu den Randzeiten und am Wochenende, ausgebaut würde. Laut Jobcenter-Leiter Frank Münkewarf sind dies die wichtigsten Aspekte, die eine Vermittlung in Arbeit verhindern.

Kommunen müssen Kinderbetreuung ausbauen

Diese Forderung spricht IHK-Präsident Stuke allgemein gegenüber Kommunen aus. In Delmenhorst ist die Stadt gerade dabei, große Schritte in diesem Bereich zu unternehmen: 580 Kita-Plätze sollen so in den nächsten Jahren entstehen, hieß es im Sommer 2018. Nach dem Abschluss der Bauarbeiten am „Regenbogen-Kinderland“ an der Hasberger Straße wird dieser Tage die Kita an der Otto-Jenzok-Straße eröffnet. An der Moorkampstraße, Schreberstraße und im Wollepark sollen weitere Einrichtungen folgen. Trotz aller Bemühungen wird die Stadt es schwer haben, die angepeilten Versorgungsquoten zu erfüllen. Für Stuke geht das Problem aber noch weiter: Denn in der Grundschule böten nicht alle Schulen eine Nachmittagsbetreuung an. „Bei circa 70 bis 74 Ferientagen haben die Eltern in der Ferienzeit und in den Nachmittagsstunden ein Betreuungsproblem. Das führt dann zu einer Stundenreduzierung“, sagt der IHK-Präsident.

Arbeitgeber sind aufgefordert, Arbeitszeiten anzupassen

Neben der Kinderbetreuung stellt sich zudem die Frage nach passenden Arbeitszeitmodellen für Frauen. Stuke: „Umfragen zeigen immer wieder: Viele Frauen und Mütter würden sogar mehr Stunden pro Woche arbeiten, als ihnen ihr Teilzeitvertrag ermöglicht.“ Unternehmen müssten also Mitarbeiterinnen ermöglichen, stundenmäßig draufzusatteln – aber eben auch flexibler zu arbeiten. Das geschehe zwar schon, so Stuke, dieses Bemühen sei aber ausbaufähig. Dem stimmt Claudia Zimmermann, Sprecherin der Agentur für Arbeit, zu und nennt den Vier-Stunden-Tag in Gleitzeit als ein mögliches Modell. „Solche Modelle würden den Spielraum für Frauen deutlich erweitern.“ Als Negativbeispiel nennt sie die Altenpflege, wo Stellen oftmals nur in Teilzeit ausgeschrieben würden. Zimmermann: „In speziellen Bereichen ist der oft beklagte Fachkräftemangel selbst gemacht. Man sollte Frauen die Wahl zwischen Voll- und Teilzeit lassen.“

Frauen sollten auch Männerberufe ins Auge fassen

Dennoch glaubt Zimmermann, dass in gerade in klassischen Männerberufen Frauen nur schwerlich Einzug halten werden. Im Baubereich etwa, wo händeringend Kräfte benötigt würden, oder im Verarbeitenden Gewerbe, wo die Arbeit in Schichten organisiert ist. Manchmal liegt eine Tätigkeit absolut fern: „Wie soll eine Frau eine Woche lang auf Montage fahren, wenn sie alleinerziehend ist oder Kinder zu betreuen hat?“ Trotzdem rät Zimmermann Frauen dazu, auch Männerberufe in Betracht zu ziehen – auch über eine Umschulung oder Weiterbildung. Denn Stundenlöhne klassischer Frauenberufe seien oft niedriger. Sie verweist auf eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) aus dem April 2018, die zeigt, dass frauendominierte Ausbildungsberufe zum Teil deutlich schlechter bezahlt werden als männerdominierte – was einer Frau, die lieber Teilzeit arbeiten möchte nur entgegenkommt.

Anzeige Anzeige

(Weiterlesen: Tausenden Frauen in Delmenhorst droht die Altersarmut)