Delmenhorst. Auch die 14. Lego- und Playmobil-Börse in der Delmenhorster Markthalle hat sich am Samstag wieder als wahrer Publikumsmagnet erwiesen.

Matthias Grebe vom Verein Bricklands konnte sich als Organisator nicht nur über mehr als 20 Aussteller aus dem Bundesgebiet und Dänemark, sondern auch über viel Publikum freuen. „Der Andrang war wieder mega. Ich bin mehr als zufrieden“, zog er nach der Veranstaltung eine erste Bilanz. Die Entscheidung, das Feld der Aussteller rotieren zu lassen, also immer wieder andere in die Markthalle zu holen, sei erfolgreich aufgegangen, betont Grebe. Der Termin für die 15. Lego- und Playmobil-Börse steht auch bereits fest. Die Türen der Markthalle öffnen sich am Samstag, 30. November, wieder in der Zeit von 10 bis 15 Uhr für Besucher.