Die Feuerwehr musste an die Delmodstraße ausrücken. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst. In der Nacht zu Samstag ist die Feuerwehr gegen 4.10 Uhr zu einem Wohnungsbrand an die Delmodstraße in Delmenhorst gerufen worden. Dort hatte laut Feuerwehr-Chef Thomas Stalinski im siebten Obergeschoss eines Hauses ein privater Rauchmelder angeschlagen.