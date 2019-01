Delmenhorst. Was wäre wenn der Bereich des altes Josef-Stifts komplett neu gestaltet werden könnte – und den Ideen keine Grenzen gesetzt würden? Dieser Frage sind elf Studenten nachgegangen.

Radikaler Abbruch in der Delmenhorster Innenstadt: Für ein architektonisches Ideenspiel haben elf Studierende der Jade-Hochschule in Oldenburg großflächig die Abrissbirne in der City geschwungen. Heilig war ihnen nichts – außer St.-Marienkirche und Stadtkirche. Den Bereich dazwischen, also zwischen Bahnhofstraße und Marktstraße entlang der Langen Straße mit der alten Josef-Stift-Klinik im Zentrum – den Architektur-Dozent Jürgen Reiner den Namen „Marienquartier“ verpasst hat – kam größtenteils komplett neu entworfen aufs Papier und als Modell auf den Tisch. Die Pläne sind derzeit im Pop-up-Laden „Hørst“ an der Langen Straße 85/86 der Öffentlichkeit zugänglich. Sie sind ein Appell für mehr Wasser und mehr Leben im Delmenhorster Innenstadtkern.

Frischer Blick

Den meisten der Studierenden war Delmenhorst vor dem universitärem Planspiel unbekannt. Nur zwei kannten die Stadt näher, sagte Dozent Reiners bei der Eröffnung der Schau gestern. Vielleicht ist das nicht ganz unwichtig gewesen für eine freie Gestaltung. Zum Glück: Denn die Ideen, mit denen die Studenten um die Ecke kamen, waren zum Teil erfrischend spektakulär: Beim Entwurf „Impuls“ zum Beispiel war die Form der Anordnung der Neubauten Schockwellen nach einem Meteoriteneinschlag nachempfunden. Der Einschlag lag übrigens genau da, welch‘ passendes Bild, wo die nach einem Brand heute leer stehenden Reste des St.-Josef-Stifts zu finden sind. Wie der Student Vahid Peyravi beschrieb, werde der Bereich des Krankenhauses und der darüber hinaus in den Plänen mit einem Hostel für Übernachtungsgäste nach Kulturevents wie auf der Burginsel und mehrstöckigen Wohnhäusern fürs günstige Wohnen gefüllt – alles in Wellenform, versteht sich, des Einschlags wegen.

Wasser als wichtiges Element

In einem zweiten Entwurf legen zwei Studierende ein Konzept für ein Wohnviertel vor, das alle Altersklassen vereinen soll. Wichtigstes Element dabei: das Wasser. „Wir wollen das Wasser wieder in die Stadt holen. Das ist aktuell nicht überall gegeben“, sagte Jan Yoshio Kawasaki. Er hat darum mit seinem Partner Ben Gottkehreskamp großzügige Flächen, in etwa im Bereich der katholischen Bücherei, eingeplant, wo Delmenhorster am Wasser sitzen können und mehr Aufenthaltsqualität erfahren. Auch eine lange Flussarmerweiterung anstelle der Blumenstraße in Richtung Josef-Stift mit Überwegen sieht der Plan vor – insofern trage er Züge der italienischen Lagunenstadt Venedig, hieß es bei der Vorstellung.

Die Idee mit dem Wasser trieben zwei weitere Studierende auf die Spitze: In ihrem Plan steht eine Kette aus Häusern im Zentrum des Marienquartiers, die umspült sind von Wasser. In einem weiteren Entwurf wiederum erhält der Wasserturm in der Innenstadt Konkurrenz: Mehrere bis zu acht Stockwerke hohe Gebäude teilen sich das Areal mit deutlich niedrigeren Wohnbauten.

Ideen willkommen

Hin und wieder hatten die jungen Planer noch große Kulturzentren oder Veranstaltungsgebäude wie ein Theater mit 400 Plätzen eingeplant – in gewisser Weise als Nachfolger für das Kleine Haus. Wohngebäude, Gewerbe, Restaurants und Cafés waren ebenfalls vorgesehen. Das war allerdings Vorgabe des Dozenten Reiners, der seine Studenten aufgefordert hatte, möglichst durchmischt das neu erschaffene Marienquartier im Rahmen des Ideenspiels zu planen.

Dass zumindest Ideen willkommen sind, was das Areal des alten St.-Josef-Stifts angeht, machte Stadtbaurätin Bianca Urban deutlich. Sie spielte auf eine künftige Neugestaltung des Bereichs nach der Insolvenz der Stiftung St. Josef an, der alten Betreibergesellschaft des früheren Krankenhauses.