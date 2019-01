Seine drei Geschwister hat Friedrich Buhlrich nie kennengelernt: Sie wurden Opfer der „Kinder-Euthanasie“ in der NS-Zeit. In Schulen mahnt der Delmenhorster zum Einsatz für die Demokratie.

Es sind nur ein paar Dokumente und Fotos, die Friedrich Buhlrich von seinen drei Geschwistern geblieben sind. Hans Wilhelm, Erika und Margret durfte der Delmenhorster nie kennenlernen – der brutale Rassenwahn der Nationalsozialisten hat es verhindert. Denn noch bevor Friedrich Buhlrich 1946 nach seiner Geburt in Bremen als Adoptivkind in die Gröpelinger Arbeiterfamilie aufgenommen wurde, sind seine Geschwister ermordet worden. Sie durften gerade einmal zehn, acht und drei Jahre alt werden.

Im Gespräch mit der jungen Generation

Seit Jahren schon lässt den 72-Jährigen der Wahnsinn der sogenannten Kinder-Euthanasie in der NS-Zeit nicht los. In Schulen sucht Buhlrich das Gespräch mit der jungen Generation, um sie über dieses schreckliche Kapitel deutscher Geschichte aufzuklären. „Ich will die jungen Leute ermutigen, zur Wahl zu gehen und ihnen deutlich machen, wie wichtig es ist, in einer Demokratie den Mund aufzumachen“, sagt Buhlrich.

Erschütterndes ans Tageslicht gebracht

Erst an seinem 21. Geburtstag hat er erfahren, dass er nicht das leibliche Kind seiner Eltern ist. Als er mit 40 Jahren selbst Vater eines Sohnes wird, beginnt er, nach seinen Wurzeln zu forschen. Alles nimmt eine ganz andere Wendung, als beim Sichten eines alten Fotoalbums drei Sterbeurkunden herausfallen – bürokratisch-nüchtern und zugleich die wahren Todesumstände verschleiernd ist darin der Tod seiner Geschwister beurkundet. Erst die weiteren Recherchen ergeben ein genaueres, ein zutiefst erschütterndes Bild.

Verhängnisvolle Beurteilung durch das Gesundheitsamt

Friedrich Buhlrichs Bruder Hans Wilhelm hatte eine leichte geistige Behinderung und konnte seinen rechten Arm nur eingeschränkt benutzen. Der Vater war im Krieg, die Mutter mit der zweiten Tochter schwanger und mit allem nervlich überfordert. Auf den Rat des Hausarztes hin kam der Achtjährige nach Oldenburg ins Gertrudenheim, mit der Zusicherung, dass die Eltern den Jungen, wenn alles wieder in geordneten Bahnen verläuft, abholen können. Doch das war eine glatte Lüge. Wie Buhlrich herausgefunden hat, hat eine Schwester Antje vom Bremer Gesundheitsamt Hans Wilhelm als „schwachsinnig, bösartig und arbeitsunfähig“ eingestuft. Das sollte das Todesurteil für das Kind bedeuten. Wenige Monate später wurden alle Bewohner des Kinderheims in die Heil- und Pflegeanstalt Kutzenberg in Franken verlegt. Hans Wilhelm starb dort am 17. Oktober 1942.

Tausendfacher Mord in den „Kinderfachabteilungen“

Die genauen Umstände, wie sein Bruder starb, kennt Friedrich Buhlrich zwar nicht, bis heute seien ihm dazu keine Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Doch nach allem, was er über die „Kinder-Euthanasie“ weiß, besteht für ihn kein Zweifel: Sein Bruder ist umgebracht worden. Nach dem heutigen Forschungsstand sind von 1939 bis 1945 in mehr als 30 „Kinderfachabteilungen“ mindestens 5000 geistig und körperlich behinderte Kinder und Jugendliche ermordet worden. Dies geschah durch Essensentzug, die gezielte Schwächung des Immunsystems und die überdosierte Gabe von Barbituraten. Als offizielle Todesursache ist dann etwa eine Lungenentzündung angegeben worden.

In die Todesanstalt geschickt

Friedrich Buhlrichs Schwestern sollten dasselbe Schicksal erleiden. Die achtjährige Erika starb am 23. November 1944 in der „Kinderfachabteilung“ in Lüneburg, die dreijährige Margret ebenda am 25. Januar 1945. Die Mutter war angezeigt worden, weil sie die beiden Mädchen bei den ständigen Bombenangriffen im Bunker nicht beruhigen konnte. Sie wurde aufgefordert, sich mit den Töchtern beim Gesundheitsamt zu melden. Untersucht wurden auch sie von Schwester Antje, die laut Buhlrich die Akte zu Hans-Wilhelm eins zu eins übernahm.

Der Delmenhorster möchte auch in Zukunft die Erinnerung an diese Verbrechen wachhalten und Aufklärungsarbeit leisten. Von der Politik und den Schulen wünscht er sich dabei „mehr Unterstützung“. 129 Schulen hauptsächlich in Bremen und Delmenhorst habe er angeschrieben, nur mit zwölf sei eine Zusammenarbeit zustande gekommen.