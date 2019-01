Delmenhorst. Ein Rathaus erfüllt viele Funktionen. Und sei es als Aussichtspunkt, von dem aus ein schöner Blick über die „gute Stube“ der Stadt möglich ist.

So wie hier über den Marktplatz im Herzen von Delmenhorst. Allerdings, als Markt wurde dieser Platz zum damaligen Zeitpunkt nicht genutzt, die Businsel als belebter Verkehrsknotenpunkt dominierte das Geschehen. Die Aufnahme muss vor dem Jahr 1965 entstanden sein, da noch keine Ampelanlage im hinteren Bereich installiert ist. Die zentrale Bushaltestelle war an diesem Ort von 1953 bis 1975 in Betrieb.

Der Parkplatz links befindet sich an der Stelle, wo bis zum Abriss im Herbst 1963 das alte Fitgerhaus gestanden hat. Im Hintergrund rechts ist der lange aus dem Stadtbild verschwundene Gasometer zu sehen. Das Bauwerk wurde 1971 abgebrochen, nachdem 1964 die eigene städtische Gaserzeugung eingestellt und der gesamte Bedarf auf Ferngas umgestellten worden war.