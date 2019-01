Delmenhorst. Wie kann die Delmenhorster Innenstadt attraktiver werden? Für Citymanagerin Nicole Halves-Volmer ist klar: Durch mehr Gastronomie.

Wie kann die Delmenhorster Innenstadt noch attraktiver werden? Für Citymanagerin Nicole Halves-Volmer ist klar: Durch mehr gastronomische Angebote! Im dk-Interview nimmt Halvers-Volmer Stellung zum - positiven - Delmenhorster Abschneiden in der Studie "Vitale Innenstädte" des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH).

Zur Person: Nicole Halves-Volmer Nicole Halves-Volmer (47), City-Managerin der Stadt Delmenhorst ist seit 1. Märt 2017 in dieser Funktion bei der städtischen , Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH tätig. Die Diplom-Geografin hat sich ab 2005 auf Stadtmarketing spezialisiert. Berufliche Stationen waren Andernach, Koblenz und Verden.

Frau Halves-Volmer, worin begründet sich der Zuwachs an Attraktivität von Delmenhorst inhaltlich?



Die Besucher wurden in der bundesweiten Studie und auch in der Delmenhorster Innenstadt konkret gefragt, welche Schulnote der Innenstadt in Bezug auf ihr Attraktivität sie vergeben. Dabei hat die Gesamtheit aller Befragten in Delmenhorst (623 Personen) der Delmenhorster Innenstadt die Durchschnittsnote 2,9 vergeben. Warum die Besucher so bewertet haben, kann anhand der Fragestellung und der Datengrundlage nicht ermittelt werden. Die Ergebnisse der Fragestellung könne nur anhand der Kriterien (Wohnort, Verkehrsmittel, Alter und Geschlecht) noch differenzierter betrachtet werden. Die Jüngeren (bis 25 Jahren) zum Beispiel bewerten die Attraktivität mit einer 3,1 etwas schlechter als andere Altersgruppen. Es ist uns durchaus bewusst, dass die Angebote für diese Altersgruppe sowohl im Bereich Handel als auch im Bereich Gastronomie noch ausbaufähig sind und das spiegelt hier auch die Befragung wider.





Auf welchen Platz ist Delmenhorst im Ranking vergleichbarer Städte gesprungen? Welche Platzierung gab es 2016?

Ein wirkliches Ranking zwischen den Städten gleicher Ortsgröße gab es im Jahr 2016 und gibt es auch nicht für die Untersuchung in 2018 nicht. In unserer Ortsgröße (50.000 bis 100.000 Einwohner) haben sich 30 Städte an der Umfrage beteiligt und es wurden 6.951 Innenstadtbesucher befragt. Im Durchschnitt haben diese bei der Frage zur Attraktivität in 2018 eine 2,5 und in 2016 eine 2,6 vergeben. In Delmenhorst war es wie bekannt 2016 eine 3,3. Zur Bewertung der Unterschiede sollte hier aber auch darauf hingewiesen werden, dass in der Ortsgrößenklasse 3 (Städte von 50.00 bis bis 100.000 Einwohner) auch Städte wie Bayreuth, Speyer, Greifswald, Ravensburg oder Wetzlar sind, die über einen historischen Stadtkern verfügen und in punkto Attraktivität grundsätzlich besser bewertet werden. In der Untersuchung geht es uns eher darum, eine zeitliche Vergleichbarkeit zu erhalten: Wie hat sich das ein oder andere Aufgabenfeld entwickelt? Welche Erkenntnis können wir daraus ziehen? Sind wir auf dem richtigen Weg oder müssen wir an der ein oder anderen Stelle nochmal nachsteuern?

Anzeige Anzeige

Welchen Zahlen belegen den Zuspruch junger, online-affiner Innenstadtbesucher?

Mit einem ganzen Frageblock wurden die Besucher der Delmenhorster Innenstadt gefragt, wie wichtig ihnen die Digitalisierung der Geschäfte in ihrer Innenstadt ist. Die Zustimmung bei diesem Fragekomplex ist in Delmenhorst besonders hoch. Mit einer anderen Frage soll ermittelt werden, ob sich das Einkaufsverhalten in der Innenstadt durch das Angebot, online einkaufen zu können, in den letzten zwei bis drei Jahren verändert hat. 56,7 Prozent der Befragten geben in Delmenhorst an, dass sie die Innenstadt unverändert häufig besuchen. Das sind wesentlich mehr Befragte als in den Vergleichsstädten (45,4 Prozent). Bei beiden Fragekomplexen kann man in der Datenreihe erkennen, dass diese Bewertung überwiegend von den Jüngeren abgegeben wurde.

Wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf in der Delmenhorster Innenstadt?

Wie die Analyse ja deutlich gezeigt hat, ist die online Sichtbarkeit des stationären Handels sehr wichtig und wird gerade in Delmenhorst von den Besuchern der Innenstadt auch eingefordert. Die Delmenhorster Wirtschaftsförderung (dwfg) arbeitet zu diesem Thema an verschiedenen Projekten, die wir zur gegebener Zeit vorstellen werden. Zudem versuche ich die Ansiedlung von Gastronomie zu forcieren. Mehr Gastronomie würde die Aufenthaltsdauer der Innenstadtbesucher verlängern und den Faktor „Ambiente/Flair“ noch weiter ausbauen.