Delmenhorst. Die Polizei sucht einen Kleintransporterfahrer, der am Donnerstag einen Skodafahrer in eine Leitplanke auf der A28 bei Delmenhorst gedrängt hat. Es entstand hoher Sachschaden.

Großer Sachschaden ist bei einem Unfall am Donnerstag auf der A28 im Bereich des Delmenhorster Autobahndreiecks entstanden. Gegen 11.15 Uhr wollte laut Polizei ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleintransporters von der A28 auf die B75 in Richtung Bremen fahren. Dabei geriet er in einer Linkskurve auf den rechten Fahrstreifen und zwang einen 28-jährigen Skodafahrer zum ausweichen, wobei er gegen die Schutzplanke fuhr. Der Skoda musste aufgrund schwerer Schäden abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Kleintransporterfahrer machen können. Hinweise gehen an die Autopolizei in Ahlhorn unter Telefon (04435) 93160.