Delmenhorst. Für Christian Marbach, Sprecher der IG Klinikmorde, steht fest, dass Beschäftigte des Oldenburger Klinikums vor Gericht aus Selbstschutz gelogen haben. Das werde sich in Folgeprozessen rächen. Högels Reue nimmt er ihm nicht ab. Hoffnung setzt er hingegen in das Staatstheater Oldenburg.

Nach den zwei Prozesstagen in dieser Woche im Fall gegen den Patientenmörder Niels Högel erneuert der Sprecher der Interessengemeinschaft (IG) Klinikmorde, Christian Marbach, seine Vorwürfe gegen das Oldenburger Klinikum. Högel werden von der Staatsanwaltschaft 100 Morde vorgeworfen, die er zwischen 2000 und 2005 in Oldenburg und Delmenhorst begangen haben soll. 64 davon in Delmenhorst.

"Das Kartenhaus aus Lügen wird in sich zusammenfallen"

Die Erinnerungslücken, die beispielsweise ein noch heute am Oldenburger Klinikum beschäftigter Oberarzt am Mittwoch offenbarte, nannte Marbach "extrem auffällig". Bereits im vergangenen Prozess, der 2014 mit einer lebenslangen Haftstrafe gegen Högel endete, hätten sich Zeugen aus dem Personal des Krankenhauses "plötzlich an nichts mehr erinnert". Für Marbach lügen die bisher Befragten aus Selbstschutz – den ehemaligen Pfleger, der von einer Kultur des Wegschauens im Klinikum gesprochen hatte, nahm er davon ausdrücklich aus. "Wir Angehörigen müssen leider feststellen, dass das Krankenhaus mauert, wo es nur kann." Wird in einem Folgeprozess die mögliche Mitschuld ehemaliger Kollegen Högels behandelt, erwartet der IG-Sprecher: "Das Kartenhaus aus Lügen wird in sich zusammenfallen. Die Mitarbeiter, gerade die die unter Eid aussagen und nichts gewusst haben wollen, gehen ein hohes Risiko ein."

Marbach: Oldenburger Klinikleitung hat von Taten Högels gewusst

Für Marbach ist es unfraglich, dass zu Oldenburger Zeiten konkrete Verdachtsmomente gegen Högel bei Kollegen und Vorgesetzten bestanden haben müssen. "Das Thema ist auf Top-Ebene gemanagt worden", sagt der 48-Jährige. Dass die frühere Geschäftsführung beispielsweise gegenüber dem Betriebsrat die Entlassung Högels aus dem Oldenburger Klinikum gebilligt habe – eher unüblich für die Geschäftsleitung –, sei unzweifelhaft auf Högels Taten zurückzuführen. Marbach sieht dies durch frühere Ausführungen des ehemaligen Ermittlungsleiters der Soko Kardio, Arne Schmidt, der Anfang Januar aussagte, gedeckt. "Das ist lange bekannt."



Angeblich nur beweisbare Morde durch Högel eingestanden



Högel selbst warf er vor, im Prozess nur die Morde einzuräumen, bei denen die Beweislage klar sei. Das hatte auch Ex-Soko-Chef Schmidt schon geäußert. Das sei für die Angehörigen "extrem schlimm", so Marbach. Bislang hat Högel 43 Taten eingeräumt. In 55 Fällen konnte er sich nicht erinnern, schloss aber eine "Manipulation" an Patienten nicht aus. Fünfmal stritt er die Vorwürfe ab. Wie Marbach vor dem Prozess im Interview mit dem dk erklärt hatte, war er nach brieflichen Kontakten mit Högel davon ausgegangen, dass der Angeklagte zur umfänglichen Aufklärung des Falles beiträgt. Heute sagt Marbach: "Högel lügt, er manipuliert mit seinen Aussagen, er treibt ein perfides Spiel." Die Reue, die Högel früh im Prozess formuliert hatte, nehme der Angehörigensprecher ihm nicht ab.

Hoffnung ruht auf einem Theaterstück

Unterdessen machte der Vertreter der IG-Klinikmorde seine Hoffnung deutlich, dass das Staatstheater Oldenburg künftig eine zusätzliche Ebene der Aufklärung leisten könne. Kurz vor Prozessbeginn im Oktober 2018 hatte das Theater angekündigt, den Fall Högel dokumentarisch auf die Bühne bringen zu wollen. Dafür hatte es heftige Kritik einstecken müssen. Zwar sei der Zeitpunkt der Ankündigung inakzeptabel gewesen, so Marbach, nach Gesprächen mit Theatervertretern sagt er heute: "Ich unterstütze das Projekt." Der Fall Högel sei in seiner Gesamtheit riesig und komplex. Und gerade nicht (mehr) strafrechtlich relevante Aspekte – wie der Umgang der Justiz mit den Angehörigen, Versäumnisse der Polizei, die Schuld von Dritten, die bereits verjährt ist – liefen Gefahr, in Vergessenheit zu geraten. Marbach: "Das Theaterstück ist eine Chance für uns."