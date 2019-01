Steht vor der Einweihung: Die neue Kita Schafkoven. Foto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Nach langer Planungs- und Bauphase und „mit großer Freude“ kann am Freitag, 25. Januar, in der neuen Awo-Kindertagesstätte Schafkoven an der Otto-Jenzok-Straße 62 mit geladenen Gästen Einweihung gefeiert werden.