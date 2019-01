Delmenhorst. Zahlreiche Broadway-Fans zog es am Mittwochabend ins Theater nach Delmenhorst: Das erfahrene Ensemble der Set Musical Company stand auf der Bühne des Kleinen Hauses.

Internationale Sängerinnen und Sänger, eine erstklassige Band und dazu die bekanntesten Musical-Melodien: Am Mittwochabend konnten Freunde des Musiktheaters im Kleinen Haus richtig auf ihre Kosten kommen. Im Schnelldurchlauf zeigte die „Set Musical Company“ in ihrer vom dk präsentierten „Musical Night“ bekannte Klassiker aber auch Neuheiten von den New Yorker, Londoner und Hamburger Bühnen.

Auf die rund 350 Zuschauerinnen und Zuschauer sprang der Funke schon nach wenigen Minuten über. Sie klatschten und sangen zeitweise begeistert mit.

Keine Langeweile

In knapp drei Stunden 22 Musicals – eine Atempause gönnte das Ensemble weder sich, noch dem Publikum. Langeweile konnte da erst gar nicht aufkommen. Stattdessen im Minutentakt eine neue Musical-Melodie. Mal populär und zum Mitsingen (wie die „Unchained Melody“ aus „Ghost – Das Musical“), mal eher unbekannt und zum Lachen (wie „Zahnarzt“ aus „Der kleine Horrorladen“). Gute Unterhaltung war in jedem Falle garantiert.

Das lag vor allem an der mitreißenden Performance der Sängerinnen und Sänger im Vordergrund und der Band in den hinteren Reihen. Ganz ohne prächtige Kulissen – wie bei Musicals ja eigentlich üblich – wussten die Künstler und Künstlerinnen durch schlichte Kostümwechsel und Choreografien in immer neue Welten zu entführen.

Fabelhafte Musiker

Mal sangen Alexandra Gentzen, Tracy Plester, Corie Townsend, Simon Tunkin und Deimos Virgillito in Duetten, dann wieder Solo oder als Quintett. Fast immer konnten sie stimmlich begeistern. Einziges Manko: Wie so oft im Kleinen Haus haperte es auch hier an der Lautstärke. Einige Passagen waren darum kaum zu verstehen. Das wurde aber durch die wirklich fabelhaften Musiker rund um Bandleader Axel Törber (am Schlagzeug) überspielt. Törber, Leiter der „Set Musical Company“, übernahm auch die Moderation und führte mit Witz und vor allem viel Hintergrundwissen durch den Abend.

Eine Besonderheit, die die „Musical Night“ von anderen Veranstaltungen ihrer Art abhob, war zweifelsohne die Aktualität. Denn nicht nur der „König der Löwen“ und „Die Schöne und das Biest“ standen auf dem Programm, sondern auch wirkliche Neuheiten wie das „SpongeBob Schwammkopf Musical“ oder das Broadway-Stück „Mean Girls“ aus der Feder von Tina Fey (Uraufführungen: 2016 und 2017). Zudem wurden erste Einblicke in das „Cirque du Soleil“-Musical „Paramour“ gewährt, das erst im kommenden April in Hamburg Deutschlandpremiere feiert.

Lang anhaltender Applaus

Zu den neueren Stücken zählte auch „Kinky Boots“ mit der Musik von Cyndi Lauper. Passend zur Handlung – es geht um eine Schuhfabrik, die Stiefel für Travestiekünstler und Cross-Dresser produziert – standen Simon Tunkin und Deimos Virgillito selbst als Drag-Queens kostümiert auf der Bühne und sorgten mit ihrem wackeligen Gang auf den hohen High Heels für viele Lacher und lang anhaltenden Applaus.

Ein sehr amüsanter Abend, der nicht nur gut unterhielt, sondern der in dem einen oder anderen Zuschauer wohl auch die Neugier auf die Vollversion so mancher Musicals geweckt haben dürfte.