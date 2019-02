Delmenhorst. Als "zweites Wohnzimmer" werden Kneipen oft bezeichnet. Warum aber werden es immer weniger? Auf der Suche nach Antworten in alten Delmenhorster Lokalen.

Ein gutes Dutzend Menschen beherbergt die rustikale Kneipe "Ton Spieker" in Delmenhorst an einem Freitagabend. Die Luft ist rauchig, das Licht schummrig und die Stimmen tief. Alleine oder in kleinen Gruppen sitzen die Gäste an der Theke oder tummeln sich um massive Stehtische. Alles Männer gehobenen Alters. "Die Menschen so ab 40 sind die letzte Generation, die das Kneipenleben noch richtig kennen", sagt die Wirtin Karola Münstermann (Foto), während sie die Gäste bedient. Sie selbst ist 49 Jahre alt.

Wenn die Entwicklung so weitergeht, könnte Münstermann Recht haben. Darauf deuten Zahlen des niedersächsischen Landesamts für Statistik hin: Gab es in Delmenhorst 2003 noch 54 Lokalitäten, in denen Getränke ausgeschenkt werden – neben Schankwirtschaften auch etwa Diskos oder Bars –, ging es bis 2010 stetig abwärts auf nur noch 31 solcher Orte. Nach einem leichten Auf und Ab waren es 2016 noch 28 Lokalitäten. Fast die Hälfte hat also zugemacht.



Damit ist Delmenhorst prozentual noch stärker vom Kneipensterben betroffen als Niedersachsen insgesamt. Dort schlossen in 13 Jahren im Durchschnitt etwa 40 Prozent der Lokale.

Fragt man Wirte und Gäste, was den Reiz von Kneipen ausmacht, erscheint diese Entwicklung nicht nachvollziehbar. "Für die Leute ist es das zweite Wohnzimmer", erklärt Münstermann. "Jeder hat seinen Stammplatz." Gerade Alleinstehende fühlten sich wohl, weil sie hier unter Freunden seien. Ein 76-Jähriger, der an der Theke sitzt, ist schon seit 56 Jahren Gast. Seine Antwort auf die Frage, warum er hier ist: "Ach, ich komme schon so lange her..."



Gründe für das Kneipensterben

Doch andere kommen nicht mehr in ihre Stammkneipen. "Die Älteren sterben weg", sagt die 58-Jährige Christa Kühne, Wirtin bei "Jan Harpstedt". Auch dort scheint diese Altersgruppe zu den Stammästen zu gehören, wie beim sonntäglichen Frühschoppen deutlich wird. Im Laufe des Vormittags trudeln dort nach und nach vor allem ältere Herren ein. An der Theke werden nicht nur Bier und Schnaps, sondern auch Kaffee getrunken, ein Mann bringt die Zeitung mit. Auf dem Tresen spielen (auf dem Foto von links) Lutz Hebenstreit, Gerd Rose und Walter Pirr, Ende 50 bis Anfang 80, ein Würfelspiel. "Zuhause macht das keinen Spaß", sagen sie. "Hier kann man ein bisschen blöd sabbeln."

Zum Problem gehört allerdings auch, dass junge Leute das anscheinend anders sehen. Egal, ob man Wirte oder Gäste fragt, ob in "Ton Spieker", "Alt-Delmenhorst" oder "Jan Harpstedt" – alle beobachten, dass die jüngere Generation nicht nachrückt.



Anzeige Anzeige

Aber nicht nur an Gästen mangelt es, sondern auch an Wirten. "Es gibt nicht mehr so viele, die sich aufopfern, Kneipen zu betreiben", sagt Hildegard Kuhlen, Geschäftsführerin des Bezirksverbands Weser-Ems des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). Gerade innerhalb von Familien: "Die Kinder sehen, wie viel Arbeit die Eltern haben und wie wenig herumgekommen ist." Sieben Tage die Woche werde geschuftet, deutlich mehr als acht Stunden am Tag, oft unter Mindestlohn. Wichtig findet Kuhlen die Lokale dennoch:

Kneipen sind Teil der dörflichen und kleinstädtischen Infrastruktur.

Würden sie schließen, fiele auch ein wichtiger Kommunikationkanal weg, erklärt Kuhlen.



Wie mehr Gäste angelockt werden sollen

Wie kann die Branche also wieder attraktiver werden? In der Kneipe "Alt-Delmenhorst" sollen Darts-Turniere Gäste anlocken. Und tatsächlich ist die Kneipe gut gefüllt an einem Samstagabend, als die "Brüllmücken" gegen die "Delme Darter" antreten. Während die Spieler im Nebenraum abwechselnd konzentriert auf die Darts-Scheiben werfen, wird an den Tischen getrunken, geraucht und sich ausgelassen unterhalten. Was auffällt: Die Gäste sind durchschnittlich etwas jünger und es sind mehr Frauen da. Warum ihre Altergenossen dennoch selten in die Lokale finden, weiß die 24-jährige Jaqueline Agyemang (auf dem Foto links), deren Mutter Martina Dymala am Zapfhahn steht.

"Die meisten kennen die alten Kneipen gar nicht", sagt die Delmenhorsterin, während sie an der Theke sitzt. "Also gehen viele meiner Freunde nach Bremen in die Discos." Sie selbst mag die Stimmung in "Alt-Delmenhorst": "Man kann sich mit allen gut unterhalten und hat einen entspannten Abend", findet sie. "Jedes Alter kommt zusammen."



Eine weitere Maßnahme aller drei Kneipen, mit der sie attraktiv bleiben wollen: kein Essen anbieten, weil sonst wegen des Rauchverbots nicht gequalmt werden dürfte. "Wenn man am Tresen sitzt, gehören Bier und Zigarette einfach zusammen", findet Münstermann. Gäste sollen außerdem angelockt werden, indem Fußballspiele übertragen werden. Und direkt neben "Jan Harpstedt" spielt der SV Atlas sogar live. "Vor und nach dem Spiel zieht das gut Gäste an", berichtet Kühne.

Deshalb geben die Wirte nicht auf

Es bleibt allerdings noch der Mangel an neuen Wirten. Eine Lösung könnte sich für "Jan Harpstedt" ergeben: Der SV Atlas übernehme die Kneipe später vielleicht, sagt Kühne. "Aber ein paar Jährchen machen wir noch, denn was sollen wir ohne die Kneipe tun, ne?"

"Ton Spieker"-Kneipierin Münstermann hat eine ähnliche Einstellung: "Man entscheidetet sich für die Gastro, weil man dafür lebt." Tatsächlich ist es wie Werbung, wenn sie von ihrem Job erzählt. "Wir sind Krankenschwestern, Psychologen, Schuster", erklärt Münstermann. "Einmal habe ich einer jungen Dame die Absätze wieder angeklebt." Und Wirte kümmern sich um die Heimfahrt der Gäste. "Soll ich dir ein Taxi rufen?", fragt sie einen älteren Herren am Tresen. Der ist nämlich nicht mehr ganz nüchtern. Vielleicht kommt er morgen wieder zu Ton Spieker. Denn dort steht die Tür noch immer offen – im Gegensatz zu anderen Lokalen.