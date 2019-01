Delmenhorst. Winterzeit ist Eiszeit – wenn die Temperaturen dauerhaft unter den Gefrierpunkt sinken. Wie schon vereinzelt in den Vorjahren wird die Hotelwiese aktuell zu einer Eislauffläche umfunktioniert. Bald könnten auf ihr Schlittschuhläufer zu sehen sein.

Die freiwillige Feuerwehr Stadt hat am Dienstagabend bei frostigen Temperaturen begonnen, die Rasenfläche mit Wasser aus der Delmenhorster Graft zu fluten. Zeigt das Thermometer auch in den kommenden Tagen knackig kalte Temperaturen an, könnte die Tragfähigkeit fürs Eislaufen gegeben sein, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Grundsätzlich werde die Fläche immer geflutet, wenn frostige Temperaturen zu erwarten seien. „Die Fläche der Hotelwiese wurden vor Jahren mit einem kleinen Wall versehen, damit die Fläche geflutet und zum Schlittschuhlaufen genutzt werden kann“, teilt der zuständige Fachbereichsleiter Fritz Brünjes mit. Sollte das Eis bald dick genug sein für den Kufenspaß, bittet Brünjes um gegenseitige Rücksicht.

DLRG warnt bei Seen und Flüssen vor dünnem Eis

Für Seen und Flüsse warnt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) indes davor, dass derzeit Eisflächen noch zu dünn sein könnten. „Die Eisdecke sollten grundsätzlich erst nach Freigabe durch die örtlichen Behörden betreten werden“, teilt die DLRG mit. Grundsätzlich warnt der Verein beim Spaß auf dem Eis: „Verspürt man auf dem Eis ein Knacken, soll man sich sofort flach auf den Boden legen, um das Gewicht möglichst großflächig zu verteilen und das Ufer aufsuchen.“