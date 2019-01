Die Polizei in Delmenhorst sucht Zeugen eines Unfalls. Foto: Michael Gründel

Delmenhorst. Bereits am Montag, 14. Januar, ist es laut Polizei gegen 17.30 Uhr an der Moltkestraße in Delmenhorst in Höhe einer Arztpraxis zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.