Delmenhorst. Unbekannte haben zwischen Montag, 21. Januar, und Dienstag, 22. Januar, in Delmenhorst einen Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Laut Polizei stand der blaue Transporter einer Tischlerei im Schollendamm. Zwischen 16 Uhr am Montag und 11.30 Uhr am Dienstag beschädigten die bislang unbekannten Täter eine Scheibe des Fahrzeugs und konnten so eine Tür öffnen und Werkzeug entwenden.

Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer (04221) 15590 entgegen.