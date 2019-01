Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst will im Problemquartier Wollepark einen neuen Gemeinschaftsgarten für die Mieter anlegen. Warum die Beete bis zu 29.000 Euro kosten.

Anpflanzen, jäten, ernten, Unkraut zupfen – das soll künftig der multikulturellen Bewohnerschaft des Delmenhorster Problemquartiers Wolleparks ermöglicht werden. Zumindest, wenn es nach dem Willen der Stadtratsgruppe SPD & Partner geht. Der Gemeinschaftsgarten mit einer Größe von rund 650 Quadratmetern (entspricht etwa einem durchschnittlichen Einfamilienhausgrundstück) soll so lange aufblühen, bis das Areal eines Tages mit Kita sowie Wohn- und Geschäftshäusern bebaut wird.





Fachausschuss scheut Votum

Eine Entscheidung über diesen Antrag ist noch nicht gefallen: Der fachlich zuständige Planungsausschuss mochte vergangene Woche noch kein Votum abgeben und der Verwaltungsausschuss als höchstes Gremium des Rates vertagte sich auf nächsten Dienstag. Oberbürgermeister Axel Jahnz hatte in der vertraulichen Sitzung ein Veto eingelegt. Denn der abgemachte Abbruch der Blöcke mit den Hausnummern 13 und 14 könnte womöglich den Hobbygärtnern einen Strich durch die Rechnung machen: Baufahrzeuge, Bagger, Absperrungen und umfangreiche Schutt-Transporte benötigten schließlich weiträumig Platz, allein schon aus Sicherheitsgründen. Bis 29. Januar will die Verwaltung diese Frage noch einmal eingehend prüfen.

Abriss an Westfalenstraße

Viele Wollepark-Mieter, vor allem ältere Frauen, hatten den bisherigen Gemeinschaftsgarten an der Westfalenstraße in den vergangenen Jahren intensiv bewirtschaftet, Gemüse angebaut und die Beete als Treffpunkt genutzt. Doch mussten die Kleingärtner hier weichen, weil an der Westfalenstraße, Hausnummer 8, in Kürze ebenfalls die Abrissbagger anrollen und den blauen Block abräumen.

Kritik von Politikern

Angesichts der geschätzten Gartenbau-Kosten von bis zu 29000 Euro kam im Planungsausschuss vor allem die Frage auf, warum solche Ausgaben erst nach Abschluss der Haushaltsberatungen thematisiert werden. Und dies vor dem Hintergrund von Einsparungen in anderen Bereichen aufgrund des hohen Finanzbedarfs für die Sicherung des Stadtkrankenhauses JHD. Außerdem würden viel zu viele Vorgaben gemacht anstatt die Bewohner im "Garten der Kulturen" selbst Hand anlegen zu lassen.

Unterschiedlichste Ethnien

Im Sanierungsgebiet Wollepark besteht nach Rathausangaben bei der vielfältigen Einwohnerstruktur eine große Nachfrage nach einem Platz zum Gärtnern und Zusammensein. Das Interesse an Beeten und dem Anbau von Gemüse sei sehr hoch "und wird von unterschiedlichsten Ethnien und Gruppierungen nachgefragt". Der südliche Wollepark sei ein Gebiet von hoher Bedeutung für die gesamte Entwicklung des Quartiers und der Stadt Delmenhorst. Da die Neuordnung derzeit "aus verschiedenen Gründen auf sich warten lässt", biete eine Zwischennutzung durch ein Gemeinschaftsgartenprojekt die Möglichkeit, die Fläche für eine gewisse Zeit zu bespielen und zurück in eine positive Nutzung zu bringen. Allerdings brauche es für den neuen Standort ein Mehr an Unterstützung durch weitere Kooperationspartner in der Herstellung, Begleitung und Betreuung des Projekts.

Brunnen bis Platten

Mögliche Kooperationspartner seien das Atelier Knapp (Zusage Betreuung von Hochbeeten), BBS II, Städtische Galerie Haus Coburg und Freundeskreis, Jugendhaus Sachsenstraße, Universität Bremen (Institut für Geographie). Diese Arbeiten sind nach Stadtangaben erforderlich: Herstellen eines ackerfähigen Bodens durch Bodenaufarbeitung/Kompost, Grundstruktur mit Mittelweg und kleinem Versammlungsplatz (z.B. Gehwegplatten), Kompostbehälter und Müllbehälter, Schlagen eines Brunnens für die Gartenpumpe. Ausdrücklich verweist die Stadt darauf, dass es sich um eine förderfähige Maßnahme der städtebaulichen Sanierung handelt.