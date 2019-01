Delmenhorst. Die Lego- und Playmobil-Börse kommt wieder in die Markthalle. Am Samstag, 26. Januar, kann von 10 bis 15 Uhr gekauft, gefeilscht, getauscht und gestaunt werden.

Die Lego- und Playmobil-Börse ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Delmenhorster Veranstaltungskalenders. Am Samstag öffnet sie zum 14. Mal ihre Türen in der Markthalle. Für die Organisation der Veranstaltung zeichnet erneut der Verein Bricklands in Kooperation mit der Delmenhorster Wirtschaftsförderung verantwortlich.

Für die nächste Börse kündigt Bricklands-Kopf Matthias Grebe erneut mehr als 20 Aussteller von nah und fern an. Sie kommen unter anderem aus Delmenhorst, Bremen, Hamburg, dem Ruhrgebiet und Dänemarkt und präsentieren sowohl gebrauchte Figuren als auch Einzelteile, Sets, Sammlerstücke und Sondereditionen. „Auch den beliebten großen Wühltisch wird es wieder geben – er ist frisch aufgefüllt“, sagt Grebe und fügt an: „Dadurch, dass wir die Aussteller rotieren, bleibt das Angebot vielfältig und interessant“. Es werde ein ausgewogenes Angebot an Lego, Playmobil und Lego Duplo geben. Für die frühen Besucher kündigt Grebe eine „besondere Begrüßung“ an. Wie die aussieht, bleibt bis zum Samstag eine Überraschung.

Zahlreiche Tauschgeschäfte abgewickelt

In der Vergangenheit kamen über den Tag verteilt mehrere Hundert Besucher in die Markthalle. Die Veranstalter erklären den Erfolg der Börse damit, dass sie neben dem Verkauf zeitgleich auch eine Ausstellung besonderer Exponate ist, bei denen die jungen Besucher staunen und die Erwachsenen das Kind in sich wiederentdecken. Auch zahlreiche Tauschgeschäfte haben hier bereits stattgefunden.

Der Eintritt ist auch zur 14. Lego- und Playmobil-Börse frei. Geld- und Sachspenden nimmt der Verein gern entgegen. Kaffee und Snacks stehen für Besucher bereit. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Besucher im Zuge des Umweltschutzes Beutel von Zuhause für ihre Einkäufe mitbringen sollten.