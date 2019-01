Delmenhorst. Ab dem 5. Februar 2019 ist der Saunabereich der Grafttherme wieder ausschließlich unbekleideten Menschen vorbehalten.

Das seit fünf Monaten jeweils dienstags von 17 bis 22 Uhr laufende Pilotprojekt einer Textilsauna wird dann beendet, wie jetzt bekannt wurde.

Dienstags nur noch weibliche Gäste

Am Dienstag wird der Saunabereich unter dem Motto "Mein Damen-Dienstag" künftig von 10 bis 22 Uhr ausschließlich weiblichen Gästen vorbehalten sein. Bislang endet die Damen-Sauna an diesem Wochentag um 17 Uhr, danach sind Gäste beiderlei Geschlechts auch in Badebekleidung zugelassen.

Textilsauna ist in Kürze Geschichte

Mit dem Projekt Textilsauna hatte die Grafttherme für die Sauna auch neue Besucherkreise erschließen wollen, die bislang eher Berührungsängste hatten. Eine Sprecherin sagte, mit 20 bis 30 Besuchern in der genannten Zeit habe sich der Zuspruch aber nicht signifikant verändert.

Die Ausdehnung der Zeiten für die Damen-Sauna können aber dahingehend verstanden werden, dass es hier eine gestiegene Nachfrage gebe.