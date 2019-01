Oldenburg. Im Högel-Prozess haben ein Ex-Kollege des Klinikmörders und ein Oberarzt ausgesagt. Der Arzt konnte sich an fast nichts erinnern.

Die Skepsis über die Aussagen des Mediziners war fast greifbar im umfunktionierten Festsaal – bei der nachhakenden Staatsanwältin, beim raunenden Publikum, bei den Anwälten: Den wegen 100 Morde vor dem Landgericht Oldenburg angeklagten Niels Högel kenne er nur vom Foto. Von den Vorwürfen, von dem immer stärker werdenden Verdacht, habe er nichts gewusst. An den Konferenzen über Högel habe der 60-Jährige, damals wie heute Oberarzt der Oldenburger Herzstation, nicht teilgenommen. Der neben seinem Anwalt sitzende Zeuge sagte, er habe sich fast nur um Operationen gekümmert.

Anwalt der Nebenklage kritisiert Arzt

Nach zwei Stunden Befragung sagte einer der Nebenkläger-Anwälte: „Ich würde Sie fragen, ob Sie sich nicht erinnern wollen oder nicht erinnern können. Aber ich spare es mir, weil ich die Antwort weiß“. Der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann ließ den Zeugen einen Eid schwören. Der Mediziner schwor „so wahr mir Gott helfe“.

„Man muss unter Narkose stehen"

Der zweite Zeuge des achten Prozesstages, ein ehemaliger Pfleger am Oldenburger Klinikum, hat sein Urteil über die Aussagen schon gefällt: Wie kann er Pfleger nicht kennen, wenn er zweimal am Tag Visite macht, fragte er. Und die Gerüchte, Gespräche und Maßnahmen zu Högel seien ihm, dem zweiten Mann der Station, ganz sicher zugetragen worden: „Man muss unter Narkose stehen, wenn man das nicht mitbekommen haben will.“ Im Klinikum herrsche eine „Kultur des Wegschauens“.

Högels große Klappe

Der Ex-Kollege, 55, hatte den Betrieb im März 2001 verlassen, neun Monate bevor Högel auf eine andere Station versetzt wurde, 21 Monate bevor der Angeklagte sich – mit einwandfreiem Zeugnis – erfolgreich am Delmenhorster Klinikum bewarb und dort bis zu seiner Verhaftung 2005 laut Anklage 64 Menschen tötete. In Oldenburg sollen es 36 gewesen sein. Vermutlich sind die Zahlen höher.

Er selbst habe erst keinen Verdacht gehegt, sagte der 55-Jährige. Zwar habe es zweimal zu hohe Kaliumwerte bei erfolgreich Reanimierten gegeben. Aber die Gerüchtemaschine war noch nicht heiß gelaufen. Högel habe eine „große Klappe“ gehabt wie viele auf der Herzstation. „Die haben sich als Elite verstanden.“ Dass Högel, der immer als Erster bei den Notfällen war, einmal einer jungen Krankenschwester sogar den Reanimationswagen aus der Hand gerissen haben soll, habe da reingepasst.

Ansage "ein Auge auf Högel zu haben"

Wichtiger ist, was der 55-Jährige von Kollegen erfuhr, als er schon nicht mehr in Oldenburg arbeitete. Denn „Högel war immer Thema“. Eine nannte ihn „Todes-Högel“, dann wurde der Verdacht deutlicher, die Führungsetage „schmallippiger“. Auf einer Konferenz gab es dann die Ansage, „ein Auge auf Högel zu haben“, bestätigte am Dienstag auch der den Eid schwörende Arzt. Dass aber einer aus der Pflegeleitung eine Strichliste zu führen begann, wer wie oft an Reanimationen beteiligt war, wollte er schon nicht erfahren haben. Also auch nicht, dass Högel klar die meisten Striche sammelte, das aber für die Klinikleitung nicht als Anlass zum handeln gesehen wurde. Gegen den Mann, der die Liste führte, ermittelt die Staatsanwaltschaft. Er verweigerte Dienstag die Aussage.

Kollegen hatten Angst um den Job

Der 55-Jährige dagegen berichtete. Über die Angst der Kollegen, als Högel aufflog – damals nur wegen Delmenhorster Fälle. Zwei baten ihn, Anzeige zu erstatten, hätten selbst Angst um den Job. Denn Gespräche über Högel waren im Klinikum untersagt. Tenor sei gewesen: „Gut, dass wir ihn los sind.“

Als 2014 Morde auch in Oldenburg untersucht wurden, ging er zur Polizei, sagte aus, was er erlebte und was er erfuhr. Alle anderen wollten sich nicht mehr erinnern. Eine reale Freundschaft endete. Bei Facebook sei er von allen ehemaligen Kollegen gesperrt worden.

An diesem Mittwoch wird das Verfahren fortgesetzt.