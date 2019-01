Oldenburg. Er will kaum Erinnerungen an Niels Högel haben: Ein als Zeuge geladener Oberarzt des Klinikums Oldenburg hat am Dienstag im Mordprozess vor dem Landgericht Oldenburg ausgesagt. Dem Richter kamen dabei Zweifel. Er ließ den Zeugen vereidigen.

"Am liebsten würde ich Sie fragen, ob sie sich nicht erinnern können oder sich nicht erinnern wollen. Ich erspare mir die Frage aber, weil ich die Antwort schon weiß." Die Worte, die ein Anwalt der Nebenklage an den als Zeugen geladenen Oberarzt des Klinikums Oldenburg richtete, waren deutlich. Kurz nach diesen Einwurf ließ Richter Sebastian Bührmann den Arzt vereidigen.

Knapp zwei Stunden befragt

Der Oberarzt hatte zuvor in einer knapp zweistündigen Befragung ausgesagt, zu Högel kein Gesicht vor Augen gehabt zu haben. Zu Gerüchten um Högel, die schon während seiner Zeit in Oldenburg die Runde gemacht haben, habe er keine Kenntnis gehabt. Dabei war der Mann schon Oberarzt und zweiter Mann auf der Station gewesen, als Högel zunächst in die Anästhesie versetzt wurde und schließlich nach Delmenhorst "weggelobt" wurde.

Keine Erinnerung an Konferenzen

Gegenstand der Befragung war auch eine Liste, die ein Mitarbeiter des Pflegeteams erstellt hatte und in der verzeichnet war, welcher Pfleger bei Todesfällen Dienst hatte. Natürlich stand Högels Name oben auf der Liste. Der Arzt gab an, wenig Erinnerungen zu haben. Auch nicht an Konferenzen, in denen es um die Häufung von Todesfällen oder um Högel ging. Konkret befragt wurde er nach einer Konferenz, in der es um erhöhte Kaliumwerte ging. Mit Kalium spritzte Högel die Patienten in Oldenburg in einen kritischen Zustand. In einem weiteren Treffen sei gesagt worden, dass man ein Auge auf Högel werfen solle. Zu beiden Treffen sagte der Zeuge, dass er sich nicht daran erinnern könnte. Er wüsste nicht, ob er dabei gewesen ist.

Zweifel beim Richter

Auch als es um die Häufung von Reanimationen auf der Intensivstation ging, habe man es nicht an der Person Högel festmachen können, so der Arzt. Der Richter hielt ihm zugute, dass er als Oberarzt hauptsächlich mit Operationen beschäftigt war. Dennoch äußerte er Zweifel, dass ihn gerade wegen dieses Postens als "zweiter Mann der Station" das Thema Högel nicht erreichen konnte.