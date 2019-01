Delmenhorst. Der DGB-Stadtverband Delmenhorst hat sich auf seinem Neujahrsempfang mit dem Zusammenhang von Armut und Wohnen auseinandergesetzt. Die Redner sprachen sich für gerechtere Mieten und höhere Investitionen in den sozialen Wohnungsbau aus.

Delmenhorst bietet vor allem für sozial schwache Menschen zu wenige bezahlbare Wohnungen an - dieses Problem gilt es zu lösen, forderten die Referenten am Montagabend auf dem Empfang des Stadtverbandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Vor allem Rudolf Mattern, Fachbereichsleiter für Soziales bei der Stadt, beleuchtete in seinem Gastbeitrag das Armuts- und Wohnungsproblem in Delmenhorst. (Lesen Sie hier: Zahl der Sozialwohnungen in Delmenhorst drastisch geschrumpft.)

Delmenhorst kämpft mit Armutsproblem

Zunächst wandte sich aber Oberbürgermeister Axel Jahnz an die etwa 50 Anwesenden im Nordwestdeutschen Museum für Industriekultur und gab einen Einblick in die Herausforderungen, die die Stadt im neuen Jahr angehen müsse. Demnach sei der Neuaufbau des JHD ein drängendes Thema, denn das Krankenhaus sei zwar "runter von der Intensivstation, aber noch immer ein Patient". Zudem müssten Lösungen in sozialen Angelegenheiten gefunden werden: Die Bekämpfung von Altersarmut, die Integration von Flüchtlingen und der Kindergartenausbau seien hier die prägenden Themen. Jahnz forderte den DGB auf, diese Themen selbst "aktiv mitzugestalten".

Mattern gab derweil einen konkreten Einblick in die sozialen Herausforderungen der Stadt. Ihm zufolge habe Delmenhorst im Vergleich zu anderen Städten in Niedersachsen mit einer hohen relativen Armut zu kämpfen. Mit etwa 2100 Langzeitarbeitslosen und einer Kinderarmutsquote von über 30 Prozent sei das Armutsproblem in Delmenhorst sehr konkret. In seiner Rede stellte er einen Bezug zwischen Armut und Wohnen her: "Die Mietkosten steigen in Relation deutlich schneller, als die Einkommen. Daraus ergibt sich ein höheres Armutsrisiko", erklärte Mattern. Was ihn zusätzlich an den steigenden Mietpreisen störe, sei die Tatsache, dass diese "nicht mit einer Verbesserung der Wohnungsqualität einhergeht".

Der Fachbereichsleiter schließt daraus, dass die Stadt mehr Wohnungen braucht: "Und zwar in allen Segmenten und Stadtteilen in der kompletten Bandbreite - von Sozialwohnungen bis zu höherwertigen Objekten." Ansonsten drohe in einigen Teilen der Stadt eine Ghettobildung. Mattern nahm aber auch die Unternehmen in die Pflicht, um das Verhältnis von Mietkosten und Einkommen wieder ins Gleichgewicht zu bringen: "Arbeit muss - vor allem im Bereich der Niedriglöhne - besser bezahlt werden." (Lesen Sie hier: Bangen um den Wohnraum für Geringverdiener in Delmenhorst.)

Vorsitzender Helfrich fordert bis zu 150 Sozialwohnungen pro Jahr

In die gleiche Kerbe schlug anschließend auch der Stadtverbandsvorsitzende Uwe Helfrich: "Die steigenden Mieten treffen Haushalte mit geringem Einkommen besonders hart", erklärte er. Die bisherigen Investitionen in den sozialen Wohnungsbau seien nur "ein Tropfen auf dem heißen Stein", bezahlbare Wohnungen fehlten an jeder Ecke. Die öffentliche Hand müsse daher noch weitaus mehr Geld für den Bau von Sozialwohnungen in die Hand nehmen: "Wir fordern bis zu 150 neue Sozialwohnungen pro Jahr", sagte Helfrich.

Für den Lacher des Abends sorgte Christian Altkirch, der sich in seinem Redebeitrag vor allem auf die Wohnsituation für junge Menschen wie Studierende und Auszubildende bezog. Gerade für sie sei es schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden, weswegen viele während ihrer Ausbildung noch zuhause leben würden. Anschaulich machte Altkirch, der selbst Student ist, dieses Problem anhand eines Beispiels: "Stellen Sie sich vor, man lernt als junger Mann an einem Abend in einer Bar eine attraktive Frau kennen und fragt anschließend: 'Wollen wir zu dir oder zu meinen Eltern?'" Auch für diese soziale Gruppe sei das Wohnungsangebot also verbesserungswürdig. Dann könne man laut Altkirch auch wieder mehr junge Menschen für die Stadt begeistern.