De3lmenhorst. Wiener Flair in Norddeutschland: Am Montagabend wurde im Kleinen Haus in Delmenhorst „Ein Walzertraum“ aufgeführt. Die Operette von Oscar Straus punktete mit ungewöhnlichem Einstieg und Komik.

„Sind wir im falschen Stück gelandet?“ Das mag sich wohl so manche Zuschauerin und so mancher Zuschauer gedacht haben, als am Montagabend im Kleinen Haus der Vorhang gelüftet wurde. Statt prächtigen Kostümen aus der Kaiserzeit: Sweatshirts und Jeans. Statt Schlosskulisse: Poster von Zombie-Serien an der Wand. So modern – und wohl auch etwas ungewöhnlich – sah der Einstieg in die Operette „Ein Walzertraum“ von Oscar Straus aus. Vor fast ausverkauften Reihen punktete das Stück aus dem Jahr 1907 mit „Wiener Schmäh“ und träumerischen Walzermelodien.

Der Startschuss fällt in der Adaption der Operettenbühne Wien zur heutigen Zeit: Der junge Niki (Stefan Reichmann) kommt nach einer durchzechten Nacht betrunken nach Hause, fällt sogleich in sein Ikea-Bett und beginnt zu schlummern. Die Verwandlung in den Leutnant fällt ganz ohne Szenenwechsel aus: Zwei Diener ziehen den Schlafenden um und schon können die romantischen Irrungen und Wirrungen beginnen.

Denn÷ plötzlich ist Niki mit der preußischen Prinzessin Helene (Ella Tyran) verheiratet. Ganz genau ist nach den Feierlichkeiten gerade die Hochzeitsnacht angebrochen. Und weil er sich als Prinzgemahl nicht seiner Angetrauten unterordnen will, droht Niki mit einem „Generalstreik“ und verweigert den Dienst. Das stellt sich als echtes Problem für den Brautvater Fürst Joachim (Viktor Schilowsky), Graf Lothar (Jan Reimitz) und Oberhofmeisterin Friederike (Elfie Gubitzer) heraus. Denn ohne Niki keinen Erben – und ohne Erbe endet die Dynastie.

Preußische Genauigkeitund Wiener Leichtigkeit

Doch der Bräutigam denkt gar nicht an Pflichterfüllung und macht sich lieber auf die Suche nach ein Stück Heimat in der Ferne. Zusammen mit seinem Freund Leutnant Montschi (Alexander M. Helmer) wird er im Schlosspark fündig: Eine Wiener Damenkapelle spielt zu seinen Ehren auf und prompt beginnt die Turtelei mit der Chefin Franzi Steingruber (Elisabeth Hillinger). So weit, so schlicht die Handlung. Natürlich kommt am Schluss wieder alles in Ordnung. Die preußische Genauigkeit wird mit Wiener Leichtigkeit angereichert und das Happy End ist nicht mehr weit. Doch das überschaubare Geschehen macht die Operette nicht aus. Stattdessen locken Witz, Ballett-Tanz und träumerische Musik aus lang vergangenen Zeiten. Als besonders amüsant stellte sich Jan Reimitz heraus, der als Graf Lothar auch mal patzige Sprüche in Berliner Mundart abfeuerte oder steppte und nicht nur marschierte. Dazu der pompöse Klang des Orchesters unter Leitung von Heinz Hellberg – und schon war der Traum wieder vorbei. Für die gute Unterhaltung revanchierte sich das Publikum mit ausgiebigem Applaus.