Autofahrer erfasst 38-Jährigen an Kreuzung in Delmenhorst

Die Unaufmerksamkeit eines 70 Jahre alten Autofahrers hat am Montag zu einem Unfall an der Oldenburger Straße in Delmenhorst geführt. Symbolfoto: Gründel

Delmenhorst. Die Unaufmerksamkeit eines 70 Jahre alten Autofahrers hat am Montag zu einem Unfall an der Oldenburger Straße in Delmenhorst geführt. Ein Fußgänger wurde von dessen Wagen erfasst.