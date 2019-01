Diebinnen stehlen hochwertige Bettdecke in Delmenhorst CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Bettdecken-Diebstahl in Delmenhorst. Foto: Michael Gründel

Delmenhorst. Zwei Frauen haben am Montag gegen 14.30 Uhr eine hochwertige Bettdecke aus einem Fachmarkt in der Nienburger Straße in Delmenhorst entwendet.