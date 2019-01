Delmenhorst. Delmenhorst belegt bundesweit bei der Bearbeitung von Einkommenssteuererklärungen einen Platz im hinteren Drittel – ist damit aber immer noch schneller als der niedersächsische Landesdurchschnitt. Das geht aus einer Erhebung der Internetseite Lohnsteuer-kompakt.de hervor.

Das Delmenhorster Finanzamt ist bundesweit eines der langsameren Sorte. Zu diesem Schluss kommt die Internetseite Lohnsteuer-kompakt.de. Die Seite hat 2018 die Bearbeitungsgeschwindigkeit von Finanzämtern bei insgesamt 300.000 anonymisierten Online-Steuererklärungen im Bund verglichen. Aus der Erhebung geht hervor, dass das Delmenhorster Finanzamt eine Einkommenssteuererklärung nach durchschnittlich 61,2 Tagen bearbeitet hat. Damit landet das Amt bundesweit auf Platz 363 und liegt somit im unteren Drittel. 2017 belegte die Behörde noch Platz 288.

Immerhin schneller als der Landesschnitt

Aus den Zahlen geht aber auch hervor, dass die Delmenhorster Finanzbeamten schneller als im Landesschnitt arbeiten: Niedersachsenweit dauerte die Prüfung einer Steuererklärung 65,7 Tage (bundesweit: 56,1 Tage). Damit ist es auch schneller als das in Oldenburg (70,8 Tage), das für den Landkreis zuständig ist. Die bundesweit langsamste Behörde liegt den Angaben zufolge in Hersfeld-Rotenburg (89,6 Tage), die schnellste in Wuppertal-Barmen (34,3 Tage).

„Beschäftigte geben Staat zinsloses Darlehen“

„Für Steuerpflichtige ist es ärgerlich, dass die Bearbeitungsdauer der Steuererklärungen im

Schnitt immer länger wird“, sagt Felix Bodeewes, Geschäftsführer von Lohnsteuer-kompakt.de. Seit 2015 steigt die bundesweite Bearbeitungszeit stetig an. „Letztendlich geben die meisten Beschäftigten dem Staat ein zinsloses Darlehen, dessen Laufzeit sich jedes Jahr verlängert.“