Delmenhorst. Weil er beim Abbiegen unaufmerksam war, ist ein 68-jähriger Autofahrer am Montagmittag mit einer 31 Jahre alten Radfahrerin in Delmenhorst zusammengestoßen. Sie wurde schwer verletzt.

Bei einem Unfall an der Schanzenstraße ist eine Radfahrerin angefahren worden und hat schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei ist die 31-jährige Frau gegen 13 Uhr von einem 68-jährigen Autofahrer übersehen worden, als dieser von der Landwehrstraße nach links in die Schanzenstraße abbiegen wollte. Die Frau erlitt Kopfverletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1000 Euro.