Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst hat eine interne Lösung für den vakanten Posten des Kämmerers gefunden. Der Nachfolger von Petra Gerlach kommt aus dem Fachbereich Bildung und Kultur.

Die Stadt Delmenhorst hat eine interne Lösung für den vakanten Posten des Kämmerers gefunden. Der Nachfolger von Petra Gerlach kommt aus dem Fachbereich Bildung und Kultur: Hero Mennebäck. Er verantwortet ab sofort den Fachbereich "Interne Verwaltungsdienste" mit der Funktion Kämmerer.

Jahnz: Ein alter Hase

Mennebäck ist direkt Oberbürgermeister Axel Jahnz unterstellt und führt die Fachdienste Allgemeiner Verwaltungsservice, Finanzen, Recht, IT-Service und Arbeitsmedizin. Gerlach war zum Jahreswechsel aus der Stadtverwaltung ausgeschieden - sie ist in Cloppenburg zur neuen Stadträtin gewählt worden. Jahnz sagte nach Unterrichtung des Verwaltungsausschusses des Stadtrates, Hero Mennebäck genieße eine "hohe Akzeptanz in der Ratspolitik". Er sei nicht neu im Geschäft und gelte als "alter Hase" in der Verwaltungsarbeit. Der neue Finanzchef war nach diversen Stationen im Rathaus zwischenzeitlich Geschäftsführer des Jobcenters Delmenhorst.

Bildungs-Leiter offen

Wer ihm in der Fachbereichsleitung für Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur nachfolgt, ist noch offen. Jahnz kündigte an, bis Ende des Monats auch hier eine Lösung zu präsentieren.