Delmenhorst. Anfang März verzaubert das „Trio Schmuck“ sein Delmenhorster Publikum mit virtuoser Instrument-Beherrschung.

Am Donnerstag, 7.März, lädt das „Trio Schmuck“ alle Fans der Kammermusik um 20 Uhr in das Nordwestdeutsche Museum für Industriekultur am Turbinenhaus 12 an der Turbinenstraße ein. Mit ihrem abwechslungsreichen Programm „Von Klassik bis Tango“ haben die preisgekrönten Musiker ihre Zuhörer schon viele Male begeistern können.

Große Namen im Musikgeschäft

Die Musiker des Trios sind keineswegs unbeschriebene Blätter im Musikgeschäft: Sayaka Schmuck war bis Ende vergangenen Jahres Klarinettistin in der Radiophilharmonie Hannover, Barbara Buntrock besetzt den Posten der Professorin für Viola an der Musikhochschule Düsseldorf und Benyamin Nuss steht bei der „Deutschen Grammophon“, einem der ältesten Musiklabel der Welt, unter Vertrag.

Ein Abend mit guter Unterhaltung

Dank virtuoser Beherrschung der Instrumente, verbunden mit spürbarer Liebe zur Kammermusik, verzaubert das „Trio Schmuck“ immer wieder das Publikum mit seinem reizvollen Programm "Von Klassik bis Tango". „Das ‚Trio Schmuck‘ zeichnet sich durch sprudelnde Spielfreude, magischen Dialog und homogenes Zusammenspiel aus und führt charmant durch das Konzert“, sagt der Delmenhorster Museumsleiter, Dr. Carsten Jöhnk.

Karten ab sofort im Vorverkauf

Karten sind an der Kasse des Fabrikmuseums von Dienstag bis Freitag und am Sonntag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr erhältlich. Eine Karte kostet im Vorverkauf zehn Euro (ermäßigt acht Euro) und an der Abendkasse zwölf Euro (ermäßigt zehn Euro).

Mehr Informationen gibt es telefonisch unter (04221) 2985813 oder per Mail an nordwollemuseen@delmenhorst.de.