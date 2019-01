Delmenhorst. Einbrecher haben am Wochenende aus einem Café an der Bahnhofstraße eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Einbrecher haben sich am vergangenen Wochenende an einem Café an der Bahnhofstraße zu schaffen gemacht. Wie die Polizei berichtet, schlugen die bislang unbekannten Täter zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 21 Uhr, zu. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so ins Geschäft. Dort stahlen sie eine geringe Menge Bargeld. Mögliche Zeugen des Vorfalls bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon (04221) 15590.