Als Coach unterstützt Mathias Fischedick seit über zehn Jahren Menschen darin, ihre Ressourcen voll zu nutzen und damit ihre persönlichen und beruflichen Ziele zu erreichen. Foto: Danny Friede

Delmenhorst. In seinem Live-Programm „Überleben unter Kollegen“, das auf dem gleichnamigen Buch basiert, mit dem Businesscoach Mathias Fischedick am Sonntag, 27. Januar, ab 20 Uhr in der Delmenhorster Divarena gastiert, gibt der Coach auf humorvolle Weise Einblicke in die Psychen besonders nerviger Zeitgenossen und zeigt, wie die Zusammenarbeit mit Kollegen mehr Leichtigkeit bekommt.