Delmenhorst. Mit „Noch einmal verliebt“ war am Samstag im Kleinen Haus eine erstklassige Komödie zu sehen. Das Stück mit Christian Wolff und Gila von Weitershausen in den Hauptrollen bot Amüsement und Tiefgang.

Es ist möglich: Man kann die Liebe trotz allerlei Hindernissen auch noch im hohen Alter finden. So die Botschaft am Samstagabend im Kleinen Haus, als die Komödie „Noch einmal verliebt“ von Joe DiPietro vor fast ausverkauften Reihen aufgeführt wurde. Die Geschichte um das frischverliebte Pärchen Ralph und Carol wusste das Publikum mit humorigen Dialogen und Tiefgang zu überzeugen.

Kennenlernen im Hundepark

Eigentlich hatten beide schon geglaubt, dass sie bis zum Lebensende allein sein werden: Witwer Ralph Bellini (Christian Wolff) lebt mit seiner fürsorglichen Schwester Rose (Cordula Trantow) im Herzen New Yorks. Eines Tages nimmt er für seinen Spaziergang die Route durch den Hundepark und trifft zufällig auf Carol Reynolds (Gila von Weitershausen). Weil der Opern-Fan seine Flirt-Künste noch nicht ganz verloren hat, versucht er sogleich, die jung gebliebene Carol zu bezirzen. Zur Belustigung des Publikums fällt das mitunter ziemlich plump aus: „Finden Sie nicht, dass ich für mein Alter noch ein geiler Typ bin? Sie dürfen jetzt auch gerne lügen!“ Mit „fast Anfang 80“ muss man sich dem schon ab und an versichern, meint Ralph. Doch Carol denkt gar nicht daran, auf die plumpe Anmache einzugehen. Sie will mit ihrem Hündchen Tarzan (Chihuahua Purzel kam beim Publikum besonders gut an) eigentlich nur unbehelligt spazieren gehen. Und überhaupt findet sie, dass die Männer heutzutage an Klasse verloren hätten. „Früher wäre kein Mann ohne Krawatte aus dem Haus gegangen“, bemerkt sie spitz ihrem schlipslosen Kavalier gegenüber.

Einsam neben dem Ehemann im Koma

Als die beiden sich am nächsten Tag wiedersehen, hat sich Ralph ihren Kommentar prompt zu Herzen genommen. „Haben Sie schon bemerkt, wie sexy ich heute aussehe?“, fragt er kühn. Als alles nichts hilft, schwenkt Ralph die Keule: „Ich habe nicht mehr viel Zeit!“ Carol fragt: „Ach, sind Sie krank?“ Die bittere Erkenntnis folgt: „Nein, nur alt.“

Und weil beiden da klar wird, dass ihr Leben viel zu kurz ist, um die Chance auf Liebe nicht zu ergreifen, treffen sie sich nach einigem Hin und Her – „Rattenhund“ Tarzan verschwindet und erst Ralph findet ihn wieder – doch noch auf ein Date. Nach wilder Knutscherei auf dem Sofa, einer Einladung in die Scala nach Mailand und einem Heiratsantrag wird klar, warum Carol sich zu Beginn so gegen Ralph gesträubt hat. Ihr Ehemann ist gar nicht – wie angenommen – tot, liegt seit einem Schlaganfall vor Jahren aber im Koma. An ihrer Einsamkeit ändert das allerdings nichts.

Amüsement auf höchstem Niveau

Trotzdem lässt Ralph seine Angebetete alleine nach Italien fliegen und bleibt mit seiner Schwester zurück. Schlussendlich kommt die Erkenntnis: „Die Menschen sind immer auf der Suche nach dem Glück, doch meistens kommt ihnen das Leben dazwischen.“

„Noch einmal verliebt“ bot Amüsement auf höchstem Niveau mit jeder Menge Tiefgang. Christian Wolff und Gila von Weitershausen gaben ein hinreißendes Paar, Cordula Trantow sorgte als grantige Schwester für viele Lacher und die gesanglichen Einlagen von Bariton Niklas Clarin rundeten das Stück richtig ab. Eine Komödie, die sich gar nicht klamaukig gab, sondern das Publikum zum Nachdenken über Einsamkeit, Liebe und Mut animierte. Sehenswert – und das nicht nur für die ältere Generation!