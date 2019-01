Delmenhorst. Nur gelüftet statt gelöscht hat die Delmenhorster Feuerwehr bei einem Brand am Samstagabend an der Fridtjof-Nansen-Straße.

Verbranntes Essen auf dem Herd hat am Samstagabend kurz nach 18.30 Uhr die Feuerwehr an der Fridtjof-Nansen-Straße in Delmenhorst auf den Plan gerufen. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Delmenhorst-Stadt fanden eine verrauchte Wohnung vor, mussten aber nicht mehr löschen.

Einsatz schnell beendet

Die Einsatzkräfte halfen beim Durchlüften der Wohnung. Nach Angaben des Feuerwehr-Einsatzleiters war der Einsatz gegen 19 Uhr beendet. Sachschaden entstand laut Polizeibericht nicht.