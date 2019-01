Delmenhorst. Zwei Schiedsmänner schlichten Streitigkeiten zwischen Delmenhorstern, vom Nachbarschaftszwist bis zur Beleidigung im Internet. Künftig ist die Stadt Ausbildungsort für Schiedsleute aus ganz Niedersachsen.

Seinen ersten Fall als Schiedsmann wird Joachim Bäcker nicht vergessen. Zwei Nachbarn saßen dem Delmenhorster Streitschlichter gegenüber, die wegen des Grüns an der Grundstücksgrenze so sehr in Streit geraten waren, dass es sogar in eine Körperverletzung mündete. „Nach der Verhandlung konnten sie sich schon wieder die Hand geben“, erinnert sich der 63-Jährige. Und wenig später riefen die Streithähne ihn an, als sie mit einem Ouzo auf eine gemeinsame Neupflanzung anstießen. „So etwas ist die Belohnung für uns Schiedsleute“, sagt der Ehrenamtliche.

Schlichtung gelingt in 70 Prozent der Fälle

Gut 35 Streitigkeiten jährlich schlichten der für den Delmenhorster Norden zuständige Joachim Bäcker und Fred Anders, sein Ehrenamts-Kollege und Schiedsmann für den Stadtsüden. Zwei Stunden oder sogar länger nehmen sie sich für die Streitparteien Zeit, wenn nötig gibt es noch einen zweiten Termin. Meist geht es um Nachbarschaftsstreits über Zäune, Hecken oder Bäume, aber auch mal um Körperverletzung oder Sachbeschädigung. Inzwischen kreist der Ärger teilweise auch um Überwachungskameras oder üble Nachrede und unliebsame Bilder in sozialen Medien. „Etwa 70 Prozent der Fälle beenden wir erfolgreich“, erklärt Bäcker, „mit einem Kompromiss, der beide Parteien zufriedenstellt.“

Deutlich günstiger als ein Gerichtsverfahren

Im Unterschied zu einem Gerichtsprozess, der leicht das Zehnfache kostet, fallen für die außergerichtliche Streitschlichtung nur 30 bis 70 Euro an. Das Gesetz verpflichtet in manchen Fällen dazu, bevor am Amtsgericht geklagt werden darf. Konfliktparteien können die Schiedsleute aber auch freiwillig um Vermittlung bitten, etwa wenn sich Geschwister nach dem Tod der Eltern nicht über Erbschaftsdetails einigen können.

Ehrenamt ein Glücksfall nach der Pensionierung

Bäcker und Anders wurden vor 3,5 Jahren vom Stadtrat als Delmenhorster Schiedsmänner gewählt. Manchen Kommunen fällt es schwer, Nachwuchs für die niedersachsenweit rund 600 Schiedsleute zu finden, denn das Ehrenamt kostet viel Zeit und Einsatz. Vor allem, wenn man wie Joachim Bäcker noch Funktionen wie den Bezirksvorsitz und und das Amt des Geschäftsführers der Schiedsleute-Landesvereinigung übernimmt. „Aber für mich war es ein Glücksfall und eine wertige Aufgabe nach der Pensionierung“, erklärt der 63-Jährige. Er hatte als vormaliger Vermessungsassessor ein Staatsexamen in der Tasche und Erfahrung in der Konfliktschlichtung unter Mitarbeitern, ein Muss sei das aber nicht: „Voraussetzung ist nur, dass man gern mit Menschen zu tun hat.“