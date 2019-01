Delmenhorst. Johanne und Bernd Kerckhoff machen Schluss. Mit ihrer Drogerie Kerckhoff verschwindet ein besonderes Geschäft in Delmenhorst-Düsternort, das Wohn- und Geschäftshaus steht aber nicht lange leer.

Wer durch die Eingangstür tritt, der tritt in eine Welt, die es eigentlich schon längst nicht mehr gibt. Die Drogerie Kerckhoff an der Düsternortstraße 174, 1949 eröffnet, vier Jahre nach dem Krieg, ermöglicht eine kleine Zeitreise. Zurück in die Tage, als es noch zahlreiche inhabergeführte Geschäfte gab. Den Tante-Emma-Laden ums Eck. Das Fischgeschäft, den Gemischtwarenladen. Und eben die Drogerie. Doch auch dieses Kapitel Stadtteilgeschichte neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Bernd Kerckhoff und seine Frau Johanne, von vielen Hannchen gerufen, machen am 31. Januar Schluss. „Es reicht“, sagt Hannchen Kerckhoff. Der Ruhestand ist, auch wenn der Schritt beiden nicht ganz leicht fällt, längst verdient. Chef Bernd, der den Laden von seinem Vater im Jahr 1970 übernommen hat, ist 78 Jahre jung. Hannchen wird in Kürze 76.

Neues Kapitel aufschlagen

„Ich wollte eigentlich bis zum 80. durchhalten“, sagt Bernd Kerckhoff. Aber die Gesundheit macht ihm da einen Strich durch die Rechnung. Er hat sich wieder einigermaßen berappelt, aber es war einmal schon ganz schön knapp. Doch nun wollen die Eheleute noch einmal ein neues Kapitel aufschlagen. Jetzt verlassen sie das Haus, in dem sie jahrzehntelang gearbeitet und gewohnt haben. „Der Verkauf des Hauses ist so gut wie abgeschlossen“, sagt Johanne Kerckhoff. Ein Handel für Autoteile werde wohl demnächst dort öffnen, wo sich 70 Jahre alles um Drogerieartikel drehte.

„Bei Kerckhoff gibt es vieles, manches gibt es nur bei Kerckhoff“, das war stets die Devise in Düsternort. Waschbenzin, Fleckenwasser, Mittel gegen Schädlinge, Eau de Toilette, Natronlauge, Friseurbedarf, ABC-Pflaster, Kosmetik und Batterien, Essenzen und Tinkturen – der 60 Quadratmeter große Verkaufsraum bot stets ein ansehnliches Sammelsurium.

Stammkunden sind traurig

Viele Stammkunden sind traurig, dass nun Sense ist. Die Drogerie steht ja nicht für ihr breites Angebot. Sie steht für gute Beratung, Bernd Kerckhoff hat Drogist bei seinem Vater gelernt. Und sie steht für einen Schnack am Verkaufstresen. Man kennt sich, bedient längst auch Kinder und Enkelkinder von Stammkunden. Und weil die Kerckhoffs direkt am Arbeitsplatz wohnen, klingelt es auch nachts mal an der Tür. Wenn ein Baby seinen Nuckel verloren hatte und nicht mehr schlafen konnte, dann waren die Kerckhoffs auch nachts oder sonntags da.

Mit Freude zur Arbeit

Überhaupt hat die Drogerie viele feste Bindungen geschaffen. Da ist Ursel Meyer, die Auszubildende. Wobei der Begriff nicht mehr ganz passt. Ursel Meyer hat ihre Lehre bei Bernd Kerckhoff vor 50 Jahren gemacht. „Daraus ist eine Freundschaft entstanden“, sagt sie selbst. Heute steht sie wieder stundenweise im Geschäft.

Wenn Bernd Kerckhoff, der die hiesigen Drogisten auch in der IHK vertreten hat, zurückblickt, dann fällt immer wieder ein Wort: Spaß. „Das Geschäft lief in all den Jahren gut. Und wir haben immer viel Spaß gehabt.“ Mit Freude zur Arbeit, über so einen langen Zeitraum, wer kann das schon von sich sagen? Aber es gab immer was zu erleben. „Wenn früher in Annenheide Schützenfest war, dann haben sie uns hier die Kondome aus der Hand gerissen“, erinnert sich der Chef lachend. Früher, da haben die Kerckhoffs sogar Alkohol in der Drogerie verkauft. So mancher kam angetüdelt ins Geschäft, um Nachschub zu holen.

Eine echte Lebensaufgabe

Mit 65 in Rente? Das wäre jedenfalls nichts für die Kerckhoffs gewesen. „Die Drogerie hat uns fit gehalten im Kopf“, sagt die Chefin. Die Arbeit selbst, die Gespräche mit den Kunden. Eine Lebensaufgabe im wahrsten Sinne des Wortes.

Bernd Kerckhoff kann Anekdote an Anekdote reihen. „Das gehört aber nicht in die Zeitung“, sagt seine Frau dann. Viele Erinnerungen hat aber auch sie. Einige davon sind festgehalten in einem Heft. Dort sind handschriftliche Zettel eingeklebt worden, mit denen früher Kinder ins Geschäft kamen, von den Eltern geschickt. Die Rechtschreibung manchmal abenteuerlich. Die Kerckhoffs wussten trotzdem immer, was gemeint war. „1 Harcremme“. „Eine Tube Policolor Kastanien braun“, „Abecepflaster“, „Etwas für Reuma zum Einreiben“. „haben Sie etwas für eine Hose zum Pflecken raus machen da ist Farbe drin“, „1 Mittel gegen Schnecken, Tropfen fürs Schwein, hats in die Beine“. Das Heft ist eine wahre Fundgrube. Man könnte es sich gut im Stadtmuseum vorstellen.

Erinnerungen bleiben

Die Erinnerungen nehmen die Kerckhoffs mit, sie ziehen näher zu ihrem Sohn. Die Tochter wohnt in Nordrhein-Westfalen, drei Enkelkinder gibt es auch. Für alle soll jetzt mehr Zeit sein. Einige Möbelstücke gehen mit in die neue Wohnung. Das, was noch im Laden steht, soll bis Ende Januar per Räumungsverkauf raus.

Dass die Regale schon jetzt nicht mehr voll sind, schmerzt den Drogisten als Kaufmann: „Ich muss jetzt öfter mal sagen: Das haben wir leider nicht mehr vorrätig. Und bestellen lohnt sich auch nicht mehr. Das gab es so bei uns früher nie.“ Da muss er jetzt durch, der Chef. Er hat ja schon ganz andere Dinge überstanden. Ende Januar schließt er dann ein letztes Mal die Eingangstür ab. Dann ist die Drogerie Geschichte.