Frauke Heimsoth (links) und Renate Seyfert erklären beim Lafu-Vortrag unter anderem, wie man per Chromatografie Schadstoffe in Getränken nachweisen kann. Foto: Florian Fabozzi

Delmenhorst. Runde Zahl fürs Lafu: Die Vortragsreihe des Chemielabors in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule geht in die 20. Auflage. Am Freitag sind Belastungen in Getränken das Thema.