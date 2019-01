Delmenhorst. Ein halbes Jahr blieb das Büro der Migrationsberatung unbesetzt, jetzt hat die Caritas wieder eine neue Ansprechpartnerin. Zugewanderte Menschen finden künftig bei Sarah Junge Rat.

Ein halbes Jahr war die Stelle unbesetzt, jetzt verfügt die Caritas Delmenhorst wieder über eine neue Migrationsberaterin. Seit Anfang Dezember ist die 30-jährige Sozialwissenschaftlerin Sarah Junge neue Ansprechpartnerin für Zugewanderte und Aussiedler.

Wegweiser für Zugewanderte

„Wir sind extrem froh, dass die Stelle wieder besetzt ist“, sagte Caritas-Geschäftsführer Peter Schmitz bei der offiziellen Vorstellung am Freitagvormittag. Die Sozialwissenschaftlerin, die zuletzt in Verden als Migrationsberaterin gearbeitet hat, ist bei der Caritas Delmenhorst mit einer 24-Stunden-Stelle im Einsatz. Ihre Hauptaufgabe ist die Beratung von Flüchtlingen in den Bereichen Sozial- und Aufenthaltsrecht, Arbeitsmarktintegration sowie weiteren Fragen beim Zurechtfinden in dem neuen Kulturkreis. „Da kommen Menschen mit vielfältigen Problemen in ein extrem durchorganisiertes Land. Das kennen viele so nicht und da dienen wir als eine Art Wegweiser“, schilderte Geschäftsführer Schmitz.

Rat zu Sozialleistungen und Kinderbetreuung gefragt

Von montags bis freitags ist die neue Migrationsberaterin in der Zeit von 8 bis 13 Uhr in ihrem Büro im ersten Stock an der Louisenstraße 27 zu erreichen, montagnachmittags auch nachmittags bis 16.30 Uhr. Seit ihrem Start am 1. Dezember hat sie bereits etliche Ratsuchende begleitet. „In erster Linie bei Leistungsangelegenheiten, aber auch bei Fragen des Familienzuzuges“, berichtet Junge. Darüber hinaus geht es um Sprachkurse oder Gesundheitliches, aber auch um Kinderbetreuung oder Fragen rund ums Thema Wohnen.

Integration als Prozess mit vielen Beteiligten

Mit den bürokratischen Hürden, die im Zuge der Eingliederung auf Zugewanderte zukommen, ist die Sozialwissenschaftlerin bereits bestens vertraut. Von März 2016 bis November 2018 hat sie im Landkreis Verden geflüchteten Menschen dabei geholfen, in Deutschland Fuß zu fassen. Jetzt, knapp dreieinhalb Jahre nach dem großen Zustrom im Herbst 2015, sind es vor allem die Eingliederung in den Arbeitsmarkt und der Nachzug der Familien, die den Großteil ihrer Arbeit ausmachen, aber auch bei Rentenfragen von Aussiedlern hilft die 30-Jährige weiter. „Integration ist ein Prozess, an dem ganz viele Akteure beteiligt sind. Und wir sind ein Teil davon“, erklärte Junge. Unter anderem hilft sie beim Umgang mit Behörden und klärt über rechtliche Grundlagen auf. „Vor allem wollen wir aber auch die Hilfe zur Selbsthilfe stärken mit dem Ziel, dass die zugewanderten Menschen alle Angelegenheiten ihres alltäglichen Lebens selbstständig erledigen können.“

340 Menschen im Jahr suchen Rat

2017 haben laut Peter Schmitz rund 340 Besucher das Angebot der Migrationsberatung der Caritas in Anspruch genommen. Wie sich die Zahlen jedoch für das aktuelle Jahr entwickeln werden, müsse abgewartet werden. „Nach dem die Stelle so lange unbesetzt war, muss es sich jetzt erst wieder rumsprechen, dass die Caritas wieder eine Migrationsberatung hat“, so der Caritas-Geschäftsführer. Das hat es offenbar schon: Sarah Junge wird bereits mehrmals täglich um Unterstützung gebeten.

Gefördert wird die Stelle größtenteils durch das Programm „Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer“ des Bundesinnenministeriums, das bundesweit rund 1000 Stellen unterstützt. Die Beratung wird bereits seit 2005 angeboten.