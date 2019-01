Oldenburg. Ein 30-Jähriger ist am Freitag vor dem Landgericht Oldenburg wegen der Tötung einer Obdachlosen in Delmenhorst zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Die Frau war im November 2017 mit 80 Hammerschlägen getötet worden.

"Die Tat war getragen von einer Rohheit, die fassungslos macht." Die Worte des vorsitzenden Richters bei der Urteilsbegründung am Landgericht Oldenburg waren deutlich. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der 30-Jährige seine Partnerin, eine 53-jährige Obdachlose, in der Nacht vom 3. auf den 4. November 2017 auf dem ehemaligen Bahngelände am Winterweg in Delmenhorst mit 80 Hammerschlägen getötet hat.

Zeuge sagt gegen Angeklagten aus

Es war erwartet worden, dass der Angeklagte wegen des Totschlags schuldig gesprochen wird. Die Beweislage war nach Auffassung des Gerichts klar: Am stärksten wirkte die Aussage eines Zeugen, dem der Angeklagte die Tat während des gemeinsamen Trinkens gestanden hatte.

Über Forderung der Staatsanwaltschaft

Mit einer Haftstrafe von 13 Jahren übertraf das Gericht aber noch die Forderung der Staatsanwaltschaft, die eine Haftstrafe von zwölf Jahren vorgeschlagen hatte. "Die Tat war so grauenvoll und von Rohheit und Brutalität geprägt, dass wir über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus gegangen sind", erläuterte der Richter das Urteil

Anwalt geht in Revision

Der Anwalt des Angeklagten kündigte an, in Revision zu gehen. Er hatte aufgrund der in seinen Augen zu dünnen Beweislage einen Freispruch gefordert. Der Angeklagte hatte die Tat bis zum Schluss bestritten.