Delmenhorst Trotz eines kleinen Lohn-Plus‘ verlangen die Mitarbeiter der Delmenhorster VHS eine weitere Besserstellung ihrer Verträge. Unter anderem gehe es um Transparenz und Gerechtigkeit, teilt Verdi auf Nachfrage mit.

Die Mitarbeiter der Volkshochschule (VHS) kämpfen noch immer um eine Besserstellung ihrer Verträge. Das berichtet Verdi-Verhandlungsführerin Ulrike Schilling auf Anfrage. Nach einem Lohn-Plus von 3,2 Prozent im Oktober 2018 stehe Verdi mit der Geschäftsleitung zwar kurz vor einer Unterzeichnung eines Manteltarifvertrags. Von einem Entgelttarifvertrag angelehnt an den TVöD, der etwa Entgeltgruppen oder Faktoren wie die Länge der Betriebszugehörigkeit in der Bezahlung festsetzt, sei man noch weit entfernt. „Das derzeitige System der individuellen Gehälter ist intransparent und ungerecht, gleiche Arbeit wird ungleich bezahlt“, so Schilling. Ende Januar solle weiterverhandelt werden. Bereits im August 2018 hatte Schilling über die Verhandlungen berichtet. Auch damals ging es um den Entgeldtarif.

Im August nannte Schilling die Überlegung, dass die Ratsparteien die Stadt als Mutter der VHS anweisen könnten, den Fehlbetrag für die VHS an die Mitarbeiter zu zahlen. Bald sollen erneut Gespräche mit der Politik folgen.