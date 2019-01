Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst befürchtet eine dramatische Mehrbelastung beim Verkehr, wollte die neue Bundesstraße B 212 mit Zu- und Abfahrten an die Stedinger Landstraße im Stadtnorden angeschlossen werden.

Es sind schier unfassbare Zahlen, mit denen die Stadt jetzt die schlimmsten Folgen einer neuen Bundesstraße B 212 für Delmenhorster Anwohner zusammenfasste: Auf der Stedinger Straße in Bungerhof könnten bei einem Neubau der B 212 bis zu 4000 Lastwagen mehr am Tag an den Wohnhäusern vorbeidonnern und auf der Dwostraße bis zu 2200 mehr. Diese dramatischen Folgen für die Verkehrs- und Lärmbelastung kommen dann auf tausende Delmenhorster zu, wenn die B 212 weit oben im Stadtnorden mit Zu- und Abfahrten an die Stedinger Landstraße angebunden werden sollte.

Gravierende Auswirkungen

Vor den Planungspolitikern des Rates bekräftigte der städtische Verkehrsexperte Hendrik Abramowski, dass es je nach künftiger Streckenführung „gravierende Auswirkungen“ geben werde. Bei einem Vollanschluss der Bundesstraße aus der Wesermarsch zur Autobahn A 281 Höhe Güterverkehrszentrum in Bremen seien „erhebliche zusätzliche Verkehrsmengen“ die Konsequenz. Und dabei sei es egal, ob die neue B 212 nun in der Südvariante durch den Stadtteil Sandhausen oder in einer der Nordvarianten außerhalb von Delmenhorst gebaut werde.

Finger in die Wunde legen

Stadtbaurätin Bianca Urban warb angesichts der möglichen dramatischen Folgen für die Stadt, die kommenden Infoveranstaltungen zur B 212 neu zu nutzen. Sie rief dazu auf, bei diesem sehr zentralen Verkehrsprojekt für Delmenhorst „den Finger in die Wunden zu legen“. Das Rathaus hat eine südliche Trassenführung samt Vollanschluss abgelehnt.

Lebensqualität untersuchen

Uwe Kroll, Sprecher der Interessengemeinschaft B212-freies Deich- und Sandhausen, gab zu bedenken, dass im nächsten Dialogforum von Straßenbaubehörde und beteiligten Kommunen und Verbänden schon ein Ergebnis für den strittigen Streckenverlauf präsentiert werden könnte. Dabei fehlten noch viele Untersuchungen, zum Beispiel zu den Folgen der neuen B 212 für die Lebensqualität der betroffenen Anlieger.