Die Bürger zahlen für die Bausünde Wollepark

Delmenhorst. Die Stadt geht mit dem Abbruch zweier weiterer Hochhäuser im Wollepark konsequent ihren Weg weiter, den sozialen Brennpunkt zu entschärfen und in ein neues Vorzeigeviertel zu verwandeln. Ein Kommentar von dk-Redaktionsleiter Michael Korn

Wir alle zahlen für die Beseitigung einer Bausünde und damit des Irrglaubens aus den 70ern, Hochhäuser böten eine zukunftsorientierte und sozial stabile Wohnperspektive: Die Millionen für den Ankauf der Betonklötze und deren Abbruch blecht der Steuerzahler.

Gut angelegtes Geld

Die Investitionen aus öffentlichen Mitteln sind gleichwohl gut angelegt: In wirtschaftlich soliden Zeiten kann mit der Neugestaltung des Wolleparks der Grundstein gelegt werden für den Aufbau eines Musterquartiers in Bestlage. Die Mischung wird’s machen – Wohnen, Arbeiten, Betreuungsangebote, Freizeit. Von zentraler Bedeutung wird dabei sein, dass der neue Wollepark durchlässig angelegt wird und sich in das übrige Stadtleben integriert. Das Problem des alten Wolleparks war es ja, dass er sich aufgrund seiner baulichen Struktur isoliert hat und so manche lichtscheuen Mieter und Vermieter Zuflucht in ihm gefunden haben.

Delmenhorst profitiert

Letztlich wird Delmenhorst insgesamt profitieren, wenn der Wollepark sein Schmuddel-Image hoffentlich bald los ist – das sollte auch uns Steuerzahlern jeden Euro wert sein!