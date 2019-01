Delmenhorst. Zwei Fahrzeuge sind bei Verkehrsunfällen in Delmenhorst beschädigt worden. Die Verursacher entfernten sich jeweils vom Unfallort.

Im ersten Fall wurde laut Mitteilung der Polizei ein silberner VW Touran in der Liegnitzer Straße beschädigt. Das Auto wurde am Mittwoch, 16. Januar, gegen 20 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Am Donnerstag gegen 10 Uhr wurden Schäden auf der Fahrerseite festgestellt, die von der Polizei auf ungefähr 2000 Euro geschätzt wurden.



Mercedes auf Parkplatz beschädigt

Im zweiten Fall wurde am Donnerstag, 17. Januar, zwischen 8.45 und 10 Uhr eine graue Mercedes B-Klasse auf dem Parkplatz des Nutzhorn-Centers beschädigt. Auch hier befanden sich die Schäden auf der Fahrerseite, die von der Polizei auf ungefähr 1000 Euro geschätzt wurden.

Polizei sucht Zeugen

Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, wird gebeten, sich unter (04221) 1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen